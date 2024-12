Homem é preso com drogas em Dourados

Na noite de ontem (11), um homem, de 31 anos, foi preso ao ser flagrado com ‘trouxinha’ de crack escondida entre os dedos do pé. O caso aconteceu em Dourados.

Conforme informações, o homem foi detido na Rua Mizael Garcia Moreira durante uma ronda do Getam do 2º BPM no bairro Paranapungá. Os policiais avistaram dois indivíduos conhecidos no meio policial devido a venda de entorpecentes.

De acordo com o site Dourados News, o rapaz, de 21 anos, relatou aos militares que o homem, 31 anos, estaria lhe “salvando”, prática comum entre usuários e traficantes que fornecem a droga a prazo para recebimento posterior.

Os dois foram encaminhados até a Delegacia de Polícia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram