Vídeo: Homem é preso após quebrar guichê e agredir funcionárias na Rodoviária da Capital

Um vídeo está circula nas redes sociais, onde aparece um homem quebrando o vidro de um dos guichês do Terminal Rodoviário de Campo Grande. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (11).

Segundo informações preliminares, o homem chegou ao local completamente exaltado, por volta das 7h40, cobrando o reembolso de uma passagem da Viação Andorinha. Sem sucesso, ele começou a “quebrar tudo”. A confusão durou cerca de 20 minutos.

Após a briga, o vidro de um dos guichês ficou quebrado, além de outra vidraça da mesma empresa. Conforme uma testemunha, o homem também agrediu duas funcionárias, pegou dinheiro do caixa e em seguida foi embora.

O suspeito foi apontado por testemunhas e detido pela Polícia Militar enquanto deixava o local. Assista:

O jornal O Estado entrou em contato com o Terminal Rodoviário da Capital, e aguarda retorno.

