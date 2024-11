Moradores aguardam ansiosos a chegada do mutirão de limpeza da Prefeitura

População destaca que ações da Sisep são frequentes mas alguns ainda insistem no descarte irregular

Moradores esperam ansiosos a chegada do mutirão de limpeza da Prefeitura de Campo Grande. Após o crescimento das denúncias de acúmulo de lixos nas ruas e nos terrenos baldios, o poder executivo sentiu a necessidade de realizar uma força-tarefa em diversos bairros contra o descarte irregular de lixo. A ação terá início nesta segunda-feira (11). A equipe do jornal O Estado visitou alguns bairros da Capital para ver a realidade presenciada diariamente pelos moradores e saber sobre suas principais queixas.

A manhã de sábado (9) foi de limpeza para o motorista, Gilmar Pereira, que está cansado de ver a região sendo tomada por lixos jogados irregularmente. Ele estava limpando um dos bueiros da rua Joaquim Vieira de Almeida, na Vila Eliane. Ele alega que o acúmulo de sujeira incomodava as pessoas da região e que o serviço de limpeza era revisado com outros funcionários da empresa onde trabalha e é realizado regularmente.

“Eu não moro aqui, trabalho na empresa aqui do lado há 24 anos e sempre que possível o pessoal faz a limpeza aqui. Os banheiros enchem, as ruas também, transborda tudo. Aqui é sempre muito sujo, principalmente na área lá de baixo, que dá até tristeza de olhar aquilo. O pessoal deixa sujeira, vai jogando entulho, parece que é uma área que está largada. Então, temos que arranjar uma solução, para amenizar e tentar melhorar o ambiente da empresa aqui na região, porque senão fica muito degradada a nossa empresa e o nosso local de trabalho, e a rua também, o bairro, por causa disso”.

Moradora da mesma região, Thalita Souza, pontua também a questão da enorme sujeira e descaso com o bairro. Além disso, Thalita relatou alguns problemas que a falta de limpeza gera aos residentes, como doenças, infestação de bichos e até mesmo alagamento.

“O que me incomoda, além da sujeira, é que toda vez que chove alaga, ninguém consegue passar ali embaixo, vira um rio, as crianças vão tomar banho lá. Fica coisa mais horrível. Eu acho que são os bueiros que estão todos entupidos e a água não desce. Não passa carro, não passa moto, não passa ninguém ali embaixo. Com a limpeza da prefeitura vai ajudar, eu vejo só os moradores de rua que moram ali embaixo, com balde, catando e tirando sujeira, porque a água vai tudo lá para o terreno deles”.

Queixas como essas motivaram a ação da Prefeitura, que tem como objetivo reforçar ações de fiscalizações ao combate do descarte irregular de lixo. A medida foi desenvolvida pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) e contará com o apoio da Semadur (Secretaria Municipal De Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e MP/MS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul).

“Está insustentável a quantidade de lixo sendo jogado pela cidade por particulares. Isso tem gerado um custo absurdo a toda a população. Nós vamos apertar a fiscalização e, se for pego em flagrante, será encaminhado para a delegacia. A partir de segunda-feira (11) a fiscalização será intensificada com risco de apreensão de veículos e de pessoas”, afirma o secretário Marcelo Miglioli.

Por Inez Nazira

