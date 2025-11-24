Mutirão oferece atendimento jurídico gratuito para moradores do Novo Século neste sábado

Neste sábado (29), das 8h às 12h, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul vai levar a ‘Van dos Direitos’ para o bairro Parque Novo Século, em Campo Grande. A ação faz parte do Mutirão Todos em Ação e acontecerá na Escola Municipal Maria Regina Vasconcelos Galvão, localizada na Rua José Pedrossian, 1270.

Na ocasião, os moradores terão acesso a atendimento gratuito e a orientações jurídicas em diversas áreas, como direito de família, registros civis, direito do consumidor, questões previdenciárias e outras demandas que possam ser resolvidas pela instituição.

A ação tem como objetivo ampliar o alcance dos serviços às comunidades localizadas nas periferias da cidade. O mutirão reúne diversos órgãos públicos e entidades para oferecer serviços e atendimentos à comunidade em um único local.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram