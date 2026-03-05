Palestras da ABL na ASL em 2025 são liberadas no acervo digital da Academia

Os nove Chás e Rodas Acadêmicas promovidos em 2025 pela ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras), realizados em seu auditório dentro do ciclo “ABL na ASL: Palestras Imortais”, já estão disponíveis gratuitamente em vídeo no portal da instituição. Ao longo do ano, o público acompanhou exposições sobre temas como Língua e literatura de expressão portuguesa: identidades e encontros; Diplomacia Cultural: instrumento de política externa; Uma vida entre as palavras; As perspectivas do Brasil no Mercado de Carbono Neutro; e Iracema – de José de Alencar a Chico Buarque.

Abordagens marcantes também foram dedicadas a destacados nomes da cultura e da literatura de Mato Grosso do Sul como Augusto César Proença, Abílio de Barros e Hernâni Donato. A iniciativa resulta de parceria entre a ASL e a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul (Setesc), por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de ampliar a difusão, o estímulo e a valorização da leitura e da educação no Estado.

Participaram do ciclo cinco imortais da Academia Brasileira de Letras (ABL): Antonio Carlos Secchin, Edgard Telles Ribeiro, Jorge Caldeira, Godofredo de Oliveira Neto e Geraldo Carneiro. Pela ASL, dez imortais de MS integraram a programação das Rodas: Américo Calheiros, Lucilene Machado, Marcos Estevão, Marisa Serrano, Paulo Nolasco, Raquel Naveira, Rubenio Marcelo, Samuel Medeiros, Sergio Cruz e Sylvia Cesco.

As palestras podem ser acessadas no endereço eletrônico

O presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Henrique de Medeiros, ressaltou que este ciclo que tem sido realizado anualmente pela ASL representa um marco para o fortalecimento da literatura no Estado, além de contribuir de forma ampla para as áreas de Educação e Cultura. Segundo ele, a disponibilização dos encontros em formato digital amplia o alcance do projeto e assegura acesso permanente ao conteúdo, democratizando temas relevantes para a formação cultural.

As palestras dos Chás e Rodas Acadêmicas de 2024 disponíveis no site da ASL são:

Chá Acadêmico ABL com a imortal Antonio Carlos Secchin

(tema “Iracema – de José de Alencar a Chico Buarque”)

acletrasms.org.br/cha-academico-antonio-carlos-secchin-mar-2025

Chá Acadêmico ABL com o imortal Edgard Telles Ribeiro

(tema “Diplomacia Cultural: instrumento de política externa”)

acletrasms.org.br/cha-academico-edgard-telles-ribeiro-mai-2025

Chá Acadêmico ABL com o imortal Geraldo Carneiro

(tema “Uma vida entre as palavras”)

acletrasms.org.br/cha-academico-geraldo-eduardo-carneiro-set-2025

Chá Acadêmico ABL com o imortal Godofredo de Oliveira Neto

(tema “Língua e literatura de expressão portuguesa: identidades e encontros”)

acletrasms.org.br/cha-academico-godofredo-de-oliveira-neto-nov-2025

Chá Acadêmico ABL com o imortal Jorge Caldeira

(tema “As perspectivas do Brasil no Mercado de Carbono Neutro”)

acletrasms.org.br/cha-academico-jorge-caldeira-jul-2025

Roda Acadêmica sobre Abílio de Barros

(com imortais Américo Calheiros, Marisa Serrano e Raquel Naveira)

acletrasms.org.br/roda-academica-abilio-de-barros-ago-2025

Roda Acadêmica sobre Augusto César Proença

(com imortais Lucilene Machado, Sergio Cruz e Sylvia Cesco)

acletrasms.org.br/roda-academica-augusto-cesar-proenca-out-2025

Roda Acadêmica sobre Hernâni Donato

(com imortais Marcos Estevão, Paulo Nolasco e Samuel Medeiros)

acletrasms.org.br/roda-academica-hernani-donato-jun-2025

Roda Acadêmica sobre Oliva Enciso

(com imortais Raquel Naveira e Rubenio Marcelo)

acletrasms.org.br/roda-academica-oliva-enciso-abr-2025.