Mercado leiteiro: depois de recuar mais de 25% no ano passado, preço do leite começa 2026 em estabilidade

Exportações abrem 2026 em queda, mas compras externas avançam

O preço do leite pago ao produtor em Mato Grosso do Sul no final de 2025/início de 2026 registrou médias em torno de R$2,33 por litro, segundo dados da ATeG/Famasul e boletins da agropecuária. Após um ano de 2025 atípico com quedas de preço, as perspectivas para março de 2026 são de recuperação nos valores.

O preço do leite ao produtor captado em dezembro de 2025 fechou a R$ 1,9966/litro na média Brasil – quedas de 5,78% frente a novembro (2025) e de expressivos 25,79% sobre a de dezembro/24, em termos reais (os valores foram deflacionados pelo IPCA de dezembro/25). Com o resultado, a média anual, de R$ 2,5617/litro, ficou 6,8% abaixo da de 2024, em termos reais. Já a desvalorização real acumulada em 2025 foi de 25,8%.

Derivados recuam em janeiro, mas apresentam recuperação no início de fevereiro deste ano.

A pesquisa realizada pelo Cepea, com apoio da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), mostra que, em janeiro, a cotação do leite UHT negociado no atacado de São Paulo recuou 1,44% em relação ao mês anterior, com a média passando para R$ 3,31/litro. O queijo muçarela também se desvalorizou, 1,49%, com preço médio de R$ 28,35/kg em janeiro.

Exportações abrem 2026 em queda, mas compras externas avançam. As exportações brasileiras de lácteos recuaram 16,75% de dezembro/25 para janeiro/26, somando 4,30 milhões de litros em Equivalente-Leite (EqL), enquanto as importações aumentaram 7,94%, para 178,53 milhões de litros EqL. Na comparação com janeiro/25, tanto os embarques quanto as compras caíram, em respectivos 11,43% e 14,32%. Os dados são da Secex e foram analisados pelo Cepea.

Custos da pecuária leiteira iniciam 2026 em alta

Esse cenário e a baixa nos preços da matéria-prima deixam o produtor em alerta, visto que apertam ainda mais as margens e afetam diretamente o poder de comprar. A captação de leite inspecionado (SIF) em Mato Grosso do Sul cresceu 3,3% em 2025, totalizando 189,9 milhões de litros.