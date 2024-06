Paciente internado no Hospital Regional cai do 6° andar

Homem foi encaminhado para a Santa Casa

Um paciente, de 58 anos, que estava internado no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, caiu do 6° andar do prédio. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (15), por volta das 9h.

Segundo informações preliminares de testemunhas que viram o ocorrido, o homem estava internado na UCO (Unidade Coronariana), e caiu na laje do 3° andar do hospital.

Por meio de nota, o Regional informou que o paciente teve parada cardíaca, foi reanimado e levado para a Santa Casa de Campo Grande, unidade de referência em trauma. “O hospital já iniciou as apurações necessárias para entender as circunstâncias do ocorrido”, afirmou em nota. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender a ocorrência.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: