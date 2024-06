Autódromo de Campo Grande é liberado para Fórmula Truck após morte de motociclista

Local teve alvará cassado após morte de jovem de 20 anos

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul liberou o Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, para a realização da 4ª etapa da Fórmula Truck, que acontecerá de 28 a 30 de junho. O local estava interditado após a morte do jovem Nicholas Yann Santos de Jesus, de 20 anos, além da multa em R$ 48 mil.

Após ter o certificado para eventos cassado, o Autódromo poderá receber a competição nacional. A corporação aprovou todas as dependências do local. A autorização é válido até 9 de dezembro de 2024.

Conforme divulgado pela organização do evento, este certificado assegura que o autódromo cumpre todas as normas de segurança exigidas para a produção de grandes eventos, permitindo que a Fórmula Truck aconteça sem impedimentos.

Anteriormente prevista para acontecer em agosto, a etapa foi antecipada devido à situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul em decorrência das fortes chuvas, pois esta receberia a etapa prevista para o final deste mês.

Desta forma, a etapa de Campo Grande foi antecipada, em troca com a etapa a ser realizada em Nova Santa Rita (RS). Os ingressos seguem sendo vendidos de forma on-line, em valores que variam de R$ 50 (para alambrado) a R$ 350 (área vip).

