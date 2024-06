Bombeiros salvam família ribeirinha de incêndio no Pantanal

Equipe do Corpo de Bombeiros que combate os incêndios no Pantanal de Mato Grosso do Sul resgatou de barco, nessa sexta-feira (14), uma família de ribeirinhos que estava cercada pelas chamas. Com medo do fogo, eles haviam pedido socorro e aguardavam por auxílio na margem esquerda do rio Paraguai.

Após o resgate, os bombeiros levaram a família até Corumbá e retornaram ao local para dar prosseguimento ao combate ao fogo.

Dados do LASA (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais) do Departamento de Meteorologia da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), apontam que até ontem (14), haviam sido atingidos pelos incêndios florestais, 433,7 mil hectares em todo o bioma do Pantanal, considerando Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Somente em MS, o LASA destaca que foram destruídos 296,5 mil hectares, o equivalente a uma área quase duas vezes do tamanho da cidade de São Paulo, que é de 150 mil hectares, conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Levantamento do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) revela que nas últimas 48 horas, quatro cidades da região pantaneira, sendo três em Mato Grosso do Sul, registraram o maior número de focos de calor do país, sendo o maior número em Corumbá. Sendo: Corumbá (244); Porto Murtinho (95); Poconé-MT (54); Aquidauna (32).

Somente em junho foram registrados 1.120 focos no bioma, sendo 901 focos, em Mato Grosso do Sul, e 219 focos em Mato Grosso.

Com informações do g1

