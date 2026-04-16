Operação Tiradentes em MS: PRF inicia fiscalizações na sexta-feira (17)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) irá iniciar nesta sexta-feira (17), a Operação Tiradentes 2026, nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, seguindo até a próxima terça-feira (21). Em todo o Estado, será mantido o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem, sendo realizadas ações com a utilização de câmeras de videomonitoramento, com o apoio da Motiva Pantanal.

Em Mato Grosso do Sul, NÃO haverá restrição de trânsito.

O balanço final da Operação será divulgado na quarta-feira (22).

Orientações para quem vai pegar a estrada:

-Antes de viajar, o proprietário do veículo deve verificar as condições do carro. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização.

-A viagem deve ser planejada de modo que o condutor evite conduzir o veículo por mais de quatro horas ininterruptas. Ele deve estar descansado e em condições físicas e psicológicas para a condução.

-O condutor deve respeitar a capacidade máxima de passageiros permitida pelo fabricante. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o sistema de retenção equivalente (cadeirinhas, assentos de elevação etc) devidamente preso ao veículo.

-As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes. Se forem levadas em compartimento de passageiros, elas podem se deslocar e machucar os ocupantes do carro.

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