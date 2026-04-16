Operação Baía Negra: PF apura incêndios em área de preservação em Ladário

A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (16), a Operação Baía Negra, com o objetivo de apurar a prática de incêndio em bem da União na Área de Preservação Ambiental Baía Negra, em Ladário – Corumbá, interior de Mato Grosso do Sul.

As investigações tiveram início em outubro de 2025, após a identificação de focos de queimadas na região. A partir de diligências realizadas no local, foi possível identificar dois suspeitos de provocar os incêndios, com o objetivo de viabilizar a construção de um embarcadouro destinado ao manejo de gado.

Durante a ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo arrecadados documentos e aparelhos celulares. O material apreendido será submetido à análise, com a finalidade de identificar outros possíveis envolvidos na prática criminosa.