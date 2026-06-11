MS economiza mais de R$ 40,5 milhões com curso gratuito para CNH

Plataforma do Ministério dos Transportes já realizou mais de 45 mil formações teóricas sem custo no Estado desde dezembro de 2025

Sul-mato-grossenses economizaram mais de R$ 40,5 milhões com a emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) desde dezembro de 2025, após a disponibilização gratuita do curso teórico obrigatório por meio da plataforma CNH do Brasil, do Ministério dos Transportes.

Segundo os dados divulgados, 45.011 formações teóricas foram realizadas sem custo no Estado desde o lançamento da iniciativa. Antes da medida, o curso teórico custava, em média, R$ 901,99 em Mato Grosso do Sul.

A gratuidade representa uma redução significativa nos custos para quem busca a primeira habilitação e tem como objetivo ampliar o acesso ao documento. Em todo o país, a economia gerada pela plataforma já ultrapassa R$ 2,12 bilhões.

Além da redução de despesas para os candidatos, Mato Grosso do Sul registrou a emissão de 18.509 novas CNHs desde o início do programa. No mesmo período, 85.999 novos requerimentos para obtenção da primeira habilitação foram protocolados no Estado.

A iniciativa integra as ações do Ministério dos Transportes voltadas à democratização do acesso à habilitação, eliminando parte dos custos do processo para milhares de brasileiros.

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