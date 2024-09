Mais oito cidades registraram umidade relativa do ar com risco de morte em MS nesta quarta-feira

Pelo segundo dia, oito cidades registraram umidade relativa do ar abaixo dos 12%, nesta quarta-feira (4), o que pode indicar risco de morte.

O município com menor índice foi Paranaíba, com 7%. Três Lagoas, Chapadão do Sul e Costa Rica, registraram 8%. Em seguida vem Água Clara e Cassilândia com 9%. Santa Rita do Pardo e Bataguassu marcaram a mínima de 11%.

Quanto à temperatura, Rio Brilhante foi a cidade com maior temperatura, alcançando a máxima de 39,3 °C, mas com sensação térmica de 42 °C.

Campo Grande alcançou a temperatura de 37,1 °C, com sensação térmica de 40 °C. Os meteorologistas alertam a população quanto aos riscos do clima que atinge o Estado nos últimos dias.

É recomendado a ingestão frequente de líquidos e umidificar os ambientes. Além disso, evitar exposição direta ao sol e não praticar atividades físicas nas horas mais quentes.

