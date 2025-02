Atrapalhado! Ladrão invade casa, não consegue roubar e tenta atear fogo em residência, no Jardim Vida Nova

Na noite desta quarta-feira (5) uma mulher, de 27 anos, teve sua casa invadida por homem, de 34, identificado como João Feitosa do Nascimento. O crima aconteceu no bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande. Segundo os policiais, o autor teria tentado incendiar a casa com a vitima e seus dois filhos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, assim que a vitima percebeu a presença do autor, começou a gritar, pedindo ajuda. Em seguida, ela se escondendeu com seus filhos no interior da casa. No momemendo do ocorrido, dois policiais que estavam de folga nos arredores, escutaram o chamado e foram ao socorro da mulher. Ao tentar adentrar o imóvel , os agentes perceberam que o assaltante havia posto na porta, uma geladeira, dificultando a passagem.

Percebendo a movimentação dos policias no lado de fora, o autor tentou fazer a mulher e os filhos de refém, mas eles ainda estavam escondidos debaixa da cama de um dos quartos.

No momento em que a porta foi arromabada, Jão cortou a mangueira do botijão de gás da cozinha e tentou atear fogo na casa com um isqueiro, mas foi interrompido pelos policias. Enquanto um dos agentes estava retirarando o botijão para que não explodisse na casa, e o outro resgatava as vitimas, o criminoso pulou o muro da casa, quebrou o telhado e tentou fugir para as residencias vizinhas.

Com ajuda de uma equipe policial que estava de plantão e a utilização de munição de imapacto controlado, João Feitosa do Nascimento foi capturado. O criminoso precisou ser encaminhado ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, apresentando algumas lesões nas costas, cotovelo e mão. Após o atendimento, ele foi preso e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) Cepol sob o crime de roubo com arma branca.

