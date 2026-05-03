Gasolina sobe de preço, mas consumo aumenta em MS; etanol perde espaço no mercado

Mesmo com alta nos preços no início de 2026, a gasolina registrou aumento nas vendas em Mato Grosso do Sul, enquanto o etanol apresentou queda no consumo, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Entre janeiro e março, o preço médio da gasolina comum passou de R$ 6,03 para R$ 6,52, uma elevação de 8,13%. Apesar disso, o volume comercializado cresceu 8,65% no comparativo anual, saltando de 168,7 milhões de litros no primeiro trimestre de 2025 para 183,3 milhões de litros no mesmo período de 2026.

O cenário contrasta com o desempenho do etanol hidratado. O combustível, utilizado em veículos flex, também teve aumento de preço — de R$ 4,05 para R$ 4,44 por litro, alta de 9,63%, mas registrou retração nas vendas. O volume caiu 5,84%, passando de 92,7 milhões de litros para 87,3 milhões de litros na mesma base de comparação.

Já o diesel apresentou comportamento distinto. O preço médio subiu de forma mais expressiva, com alta de 20,67%, indo de R$ 5,95 em janeiro para R$ 7,18 em março. Ainda assim, o consumo também avançou, com crescimento de 6,69%, passando de 510,2 milhões de litros no primeiro trimestre de 2025 para 544,4 milhões de litros em 2026.

Os dados indicam uma tendência de manutenção da demanda por combustíveis, mesmo diante da elevação dos preços, com destaque para a preferência pela gasolina em relação ao etanol no mercado sul-mato-grossense.

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