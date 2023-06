Prefeitura leva equipes volantes para ampliar vacinação, na Capital

Ainda lutando contra a baixa procura da população pela vacina contra a gripe, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), busca ampliar a campanha de vacinação, levando equipes volantes em órgãos públicos na Capital, como é o caso da Câmara Municipal, que receberá, nesta quinta-feira (1º), a iniciativa, que tem como objetivo imunizar os servidores, além de toda a população que visitar a Casa de Leis.

As doses estarão disponíveis durante todo o dia, a partir das 7h30. A vacinação contra a gripe foi liberada para toda a população com mais de 6 meses, em razão da baixa procura entre os públicos prioritários e a necessidade e ampliar a cobertura vacinal.

Segundo o presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, o Legislativo une esforços com a prefeitura, que já conta com outros 70 locais abertos para vacinar contra a gripe, bem como contra a covid-19, também. “Muita gente visita a Câmara diariamente e todos poderão se vacinar, nesta quinta-feira. Também, nos colocamos à disposição da Sesau, caso precisem realizar outras ações. Estaremos colaborando e disponibilizando os vereadores para participarem. É importante a Câmara agregar a essa Campanha de Vacinação. A vacina é prevenção, e temos que fazer nossa parte”, afirmou ele.

À reportagem, o vereador Carlão, ressaltou que a parceria com a secretaria vem desde à época da pandemia da covid-19. “A Câmara sempre participou de ações de vacinação contra a covid, dando apoio logístico. Neste ano, a Sesau, por meio dosecretário municipal de Saúde, nos consultou novamente, se a Câmara gostaria de fazer parceria para a vacinação contra a gripe e estamos prontos para essa iniciativa”, declarou.

Conforme relatório disponibilizado pelo Serviço de Imunização da Sesau, na última sexta-feira (26), 32,08% do público-alvo foi vacinado em Campo Grande, o que representa 102,06 mil pessoas de um público estimado em 339 mil pessoas.

A maior taxa percentual de cobertura está entre os adolescentes em medidas socioeducativas, com 47,89%. No quantitativo, os idosos com 60 anos ou mais permanecem entre os que mais se vacinaram. De acordo com o relatório, aproximadamente 58,6 mil foram vacinados, sendo 43,57% do público de 134.732 pessoas, nesta faixa etária.

Ao jornal O Estado, o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, explicou a iniciativa de equipes da saúde irem até os órgãos públicos da cidade. “Estamos ampliando os locais de vacinação, pois, apesar das 70 UBS estarem abertas nas sete regiões de Campo Grande, nós não alcançamos a meta determinada pelo Ministério de Saúde, que é 90% da população de risco.

Diante disso, estamos indo até os supermercados, feiras livres e, a pedido de alguns órgãos públicos e empresas, daremos início a essa iniciativa. Começaremos na Câmara Municipal, onde são mais de 800 servidores e mais a população que vai até a Sessão da Câmara. Nos colocamos à disposição para ir até os órgãos públicos, empresas, faculdades, escolas, para que alcancemos a cobertura vacinal o quanto antes.”

Na última campanha realizada, a cobertura foi abaixo do recomendado, de 90%.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram