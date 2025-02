Homem foragido há um ano é preso por roubo e outros crimes em Mundo Novo

Suspeito era procurado por diversos crimes e cumpria pena de 32 anos antes de fugir da prisão em São Paulo

Na manhã desta terça-feira (25), a Polícia Civil prendeu um homem de 42 anos suspeito de envolvimento em um roubo cometido em janeiro, no município de Mundo Novo. Segundo as investigações, ele teria participado do assalto a uma residência, onde um casal foi rendido e amarrado no banheiro enquanto os criminosos, armados, levavam uma camioneta e outros pertences.

No dia do crime, uma força-tarefa das polícias civil e militar de Mundo Novo, com apoio da polícia paraguaia, conseguiu prender um dos envolvidos e recuperar o veículo roubado. Desde então, a Polícia Civil deu continuidade às investigações para identificar e prender o segundo assaltante, apontado como o mentor do crime.

Após um mês de diligências, os policiais localizaram o suspeito escondido em um acampamento na zona rural, próximo à fronteira com o Paraguai. No local, foram encontrados a arma de fogo utilizada no roubo, munições e objetos subtraídos da casa das vítimas.

A polícia também descobriu que o homem era foragido do sistema penitenciário de São Paulo e possuía uma condenação de mais de 32 anos de prisão por homicídios, assaltos e porte ilegal de arma de fogo. Ele estava em Mundo Novo há aproximadamente um ano, desde que fugiu da penitenciária paulista.

Além de ser preso pelo roubo, ele foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e receptação. Contra ele, também havia dois mandados de prisão em aberto. O suspeito foi encaminhado para a cadeia pública de Mundo Novo, onde aguarda transferência para uma unidade prisional.

