Oficina de maquiagem de Carnaval é disponibilizada pela Sejuv em Campo Grande

A Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) irá trazer durante o período de Carnaval a oficina Make Folia, que vai ensinar técnicas de maquiagem artística para arrasar nas festas carnavalescas.

A oficina promete ser uma verdadeira explosão de criatividade, com foco no uso de cores vibrantes, glitter, pedrarias e claro, dicas para garantir a fixação da maquiagem durante toda a folia.

As oficinas ocorrem em duas turmas nos dias 26 e 27 de fevereiro e é totalmente gratuita, aberta para todas as idades. A proposta é ensinar os truques e as tendências mais incríveis para a maquiagem de Carnaval, ajudando os participantes a criarem looks incríveis e duradouros, prontos para brilhar nas avenidas e blocos.

As inscrições já estão abertas, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp: (67) 9972-3716

Serviço:

Make Folia

1° turma

Data: 26/02

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – Shopping Marrakech 3° Andar

Professora: Gabrielly Denis

2° turma

Data: 27/02

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – Shopping Marrakech 3° Andar

Professora: Rafaela Moura

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.