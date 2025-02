Feira Livre Central de Dourados passa passa por reformas e manutenção

Está acontecendo na Feira Livre Central de Dourados ações de manutenção, limpeza e revitalização para atender os venderos locais. A Secretaria Municipal de Agricultura Familiar informou que as obras são para garantir mais conforto e comodidade no local.

A Feira acontece na Central da rua Cafelândia e está com 80% das revitalizações concluídas. O prefeito da cidade afirmou “Estamos cuidando desse espaço para a pessoa passar um momento suave aqui, inclusive tivemos a ideia de colocar atrações culturais para que a feira livre volte a ser o que era antes, um lugar onde as pessoas vão com suas família e amigos para curtir e confraternizar”, completou.

O secretário Bruno Cesar Pontim explica que as primeiras ações foram para melhorar o terreno, retirando árvores que ameaçavam cair. “Interessante que tinha árvore já estava liberada pelo Instituto Municipal de Meio Ambiente para remoção e não fizeram o trabalho, proporcionando risco aos feirantes e frequentadores da feira”, ressalta.

Ele ressalta que os trabalhos realizados, além do aspecto da prevenção e do embelezamento da feira, também facilita o acesso ao local. “Se a gente quer fazer atrações culturais, precisamos ter um ambiente de fácil locomoção, que ofereça segurança às pessoas e, nesse primeiro momento estamos passando pela organização das barracas de todos os setores para melhorar o receptivo às pessoas”, completou o secretário.

O secretário convidou as pessoas a conhecerem a feira livre. “Para quem não sabe, aqui na feira tem um bosque maravilhoso, que é aberto ao público e temos ainda uma pista de caminhada que estamos fazendo a manutenção para deixar à disposição do público”, ressaltou. “Temos muitas opções de compra, de lazer, de entretenimento e de contato direto com a natureza aqui na feira livre e todos deveriam conhecer esse espaço”, finalizou Bruno Cesar Pontim.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.