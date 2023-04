Oficina Bolha de Sabão leva capacitação para região do Tiradentes

Curso promove reuso sustentável do óleo de cozinha com a transformação em sabão

A coordenação de Responsabilidade Social da Águas Guariroba realizou nesta semana, para moradores da região do bairro Tiradentes, a Oficina Bolha de Sabão. A capacitação faz parte do projeto De Olho no Óleo realizado pela concessionária que tem como principal objetivo conscientizar a população em relação ao descarte correto do óleo de cozinha.

Cerca de 17 moradores participaram da oficina que promoveu ações na última terça-feira (25), como o reaproveitamento de óleo de cozinha para o desenvolvimento de sabão e produtos de limpeza.

Para a coordenadora de Responsabilidade Social da concessionária, Bia Rodrigues, um dos principais destaque da capacitação está no reuso sustentável do óleo de cozinha com a transformação em sabão em pó, líquido, sabonetes e produtos de limpeza em geral, capacitando cada participante em um programa de geração de renda voltado a sustentabilidade e conscientização ambiental.

“O objetivo foi trazer a capacitação acompanhada da oficina e do debate em não deixar que esse óleo seja jogado na rede de esgoto, ocasionando entupimento da rede e poluição na hora do descarte. A proposta é realizar em 2023 cerca de uma oficina por mês em diversos bairros da capital”, explica Bia Rodrigues.

“O projeto bolha de sabão tem uma iniciativa ambiental excelente, capacitando moradores sobre a reutilização e descarte correto do óleo de cozinha. Além disso, o curso apresenta aos moradores como também reaproveitar este óleo sendo matéria-prima para a produção de sabão e detergentes. É uma grande oportunidade para os moradores da região e a parceria com a Águas Guariroba é fundamental para esta realização”, destacou o presidente da associação de moradores do Tiradentes, João Batista.

Moradora no bairro, Angela Rodrigues da Silva destacou a iniciativa do curso em unir capacitação com desenvolvimento sustentável. “Foi uma ótima oportunidade para se aprender sobre como fazer o descarte correto do óleo sem afetar o meio ambiente e reutilizá-lo para a produção de detergentes e sabão. Inclusive tivemos alunos que já utilizavam o procedimento para fazer sabão e participaram da capacitação para aprimorar a técnica. Foi positivo para toda turma”, disse Angela. Acesse também: Em lugar de seis, vinte: Santa Casa enfrenta superlotação e restringe entrada de novos pacientes

Com informações da assessoria