Delatado por ladrões, ‘velho do ouro’ é preso em operação

Um comerciante de 62 anos, conhecido como “Velho do ouro” ou “Carioca”, foi preso em flagrante, na quarta-feira (26), por posse irregular de munições durante uma operação da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. O suspeito é apontado como um dos maiores receptadores de joias de ouro de origem criminosa da Capital e vinha sendo investigado pela Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) por seu envolvimento em roubos e furtos a residências.

O homem, natural do Rio de Janeiro, já estava sendo investigado há mais de um ano pela Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) e foi completamente identificado há cerca de seis meses, após ser delatado por ladrões de joias de ouro presos em operações relacionadas a furtos e roubos em residências da capital.

Segundo os autores de roubos e furtos em residências presos pela DERF, o comerciante era o primeiro a ser acionado após os crimes. Ele encontrava os ladrões em postos de gasolina para testar e avaliar o ouro subtraído, pagando em espécie valor bem abaixo do mercado formal.

A Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) realizou buscas autorizadas pela justiça na casa e no comércio do investigado, apreendendo aparelhos celulares, joias de ouro, diversos relógios e petrechos da prática de ourives. Esses itens serão utilizados para instruir as investigações e analisados para saber se pertencem a alguma das vítimas dos roubos e furtos na capital.

Durante a busca, foram encontradas oito munições do calibre .38 no pequeno comércio de titularidade do investigado, resultando em sua prisão em flagrante pela prática do crime de posse irregular de munições. Durante o interrogatório, ele alegou atuar informalmente como ourives e confirmou ter adquirido cerca de R$ 20 mil em ouro de um criminoso já indiciado pela DERF.

