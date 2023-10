Equipes monitoram 50 árvores em diferentes regiões para tratamento

A Semadur iniciou, nesta semana, o tratamento em algumas árvores notáveis na cidade, dentre elas, as figueiras das avenidas Afonso Pena e Mato Grosso, totalizando 50 indivíduos arbóreos em todas as regiões.

O técnico responsável que está coordenando a equipe é o biólogo e arborista certificado pela ISA (Sociedade Internacional de Arboricultura), Gustavo Garcia, da Tree Way, sempre acompanhado por técnicos da Gerência de Fiscalização e Arborização da Semadur.

Gustavo afirma que o tratamento segue em cinco regiões de Campo Grande. “O objetivo do tratamento é recuperar o solo, deixando a planta mais forte. A árvore é como uma pessoa idosa, que com o passar do tempo precisa, cada vez mais, de nutrientes”, reforçou.

Após análise e dependendo do estado fitossanitário de cada árvore serão aplicados os tratamentos devidos, que vão desde a realização de podas de limpeza e levantamento de copa, bem como o tratamento de solo por meio da técnica chamada “deep hole fertilization”, em que é injetada solução nutritiva e de prevenção de doenças a alta pressão no solo, a descompactação do solo.

A aplicação de endoterapia, uma injeção que contém soro com nutrientes, com extrato de alga com óleos essenciais, direto na madeira para a absorção de nutrientes, que combatem doenças metabólicas e pragas.

Além da pulverização e da atomização, duas técnicas diferentes para a aplicação de nutrientes diretamente nas folhas das árvores. Desta forma, a estrutura da folha, chamada estômato, absorve quase que instantaneamente os nutrientes.

Campo Grande é pioneira no tratamento de suas árvores notáveis, que estão há dezenas de anos prestando serviços ambientais. Um investimento que, além de manter esse patrimônio arbóreo, prolonga a vida das árvores por mais tempo, gerando economia e qualidade de vida ao campo- -grandense.

Por – Thays Schneider

