Obras em ponto de alagamento e tapa-buracos acontecem nesta quinta na capital; Confira pontos

Nesta quinta-feira, devido ao dia ensolorado, são retomados os trabalhos na rua Catiguá, onde desde terça-feira (16) estão sendo executados serviços para acabar com um ponto de alagamento próximo à ponte sobre o córrego Bálsamoo, trabalhos de limpeza de vias e tapas-buracos

Obras no Ponto de alagamento na Rua Catiguá e entorno

O trabalho segue nesta quinta-feira (18) com a limpeza das bocas de lobo e PV (poço de visitação) na rua Catiguá e nas ruas do entorno. Os trabalhos começaram assim que chuva deu uma trégua já na tarde de terça-feira. Foram feitos o controle da erosão e a abertura de um canal para dar vazão à agua da chuva nos momentos em que o volume for maior e o sistema de drenagem não conseguir absorver.

O trabalho emergencial começou a ser executar desde o início da semana, após as fortes chuvas que causaram transtornos em vários bairros de Campo Grande. A prefeita Adriane Lopes falou sobre eles “Atualmente, são monitorados 15 pontos críticos ao mesmo tempo que são intensificados, em várias regiões da cidade, serviços de limpeza de bocas de lobo e PVs, como no Portal Caiobá, que enfrentou alguns pontos de alagamento durante a chuva forte na semana passada”.

Tapa-buracos

Também acontecem serviços de tapa-buracos nos seguintes pontos: Avenida Gury Marques, ruas professor Luiz Alexandre de Oliveira, Cacildo Arantes, Avenida Aracruz, Avenida Ernesto Geisel, Avenida Salgado Filho, Rua Casa Verde, no Bairro Chácara das Mansões, ruas Daniela Peres e Deolinda Pereira de Souza, no Bairro Universitário, Avenida Duque de Caxias, além de outras vias nos bairros North Park, Jardim Seminário, Jardim Veraneio e Santa Fé.

Limpeza de vias e desentupimento de bocas de lobo

A limpeza das vias pavimentadas para evitar o entupimento das bocas de lobo e consequentemente os alagamentos acontecem nesta quinta-feira coma ajuda de máquinas, caminhões e funcionários.

Acontecem hoje(18) esse serviço nos bairros: Jardim Noroeste, Jardim Tijuca, Jardim Batistão, Portal Caiobá, Bairro Aero Rancho, Coophavila II, Jardim Centenário, Bairro Mata do Segredo, Vila Aimoré, Vila Nogueira, Núcleo Industrial, entre outros.

