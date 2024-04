Com expectativa de arrecadar até 30 mil doações, FAC lança Campanha do Agasalho

[Texto: Ana Cavalcante, Jornal O Estado de MS]

População interessada já pode participar da ação até 20 de julho levando doações em 30 pontos na Capital

É esperada para sexta-feira (19) a primeira frente fria do ano. As mínimas aguardadas variam entre 16 °C e 17 °C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Com a chegada das baixas temperaturas, a prefeitura, em parceria com o FAC (Fundo Municipal de Apoio à Comunidade), lançou ontem (17), a 8ª edição da Campanha do Agasalho com o tema “mãos que doam amor, nunca ficam vazias”. A solenidade foi realizada na sede do Instituto Mirim e contou com a presença da Prefeita Adriane Lopes e da coordenadora da FAC, Adir Diniz.

Em sua 8ª edição, a Campanha do Agasalho acontece todo ano. O objetivo da ação é garantir um inverno seguro e aquecido para todos, por isso a campanha é clara e abrangente: doações de agasalhos, cobertores, luvas, cachecóis, meias, camisas e outros itens novos ou em bom estado de conversação são bem vindos. A expectativa este ano é conseguir arrecadar 35 mil unidades até o dia 20 de julho.

Durante o lançamento da iniciativa, a prefeita Adriane Lopes destacou o trabalho que vem sendo realizado anualmente para ajudar aqueles que precisam de agasalho com a chegada do frio. “Essa corrente do bem instituída é uma corrente onde nós somamos esforços em dar aquilo que ainda é servível, mas que pode acolher e mudar a vida de uma pessoa. Nós estamos avançando em várias áreas da gestão. Aos secretários e as secretárias que estão aqui nessa tarde, peço que nos ajudem, estimulem essa corrente do bem, estimulem o avanço. Porque a gente tira e doa, mas quem recebe a gente também estimula a doar aquilo que não está usando mais, porque essa corrente do bem muda a vida de muitos na nossa cidade”, comemorou.

Por sua vez, a coordenadora Adir afirma que as doações já podem ser realizadas e que neste ano serão três dias de coleta (20 de maio, 20 de junho e 20 de julho) e a população terá 30 pontos distribuídos em diferentes bairros e regiões de Campo Grande para entregar as doações. “A gente quer atender as sete regiões de Campo Grande, a qual a gente sabe que tem muitas favelas, muitas pessoas em vulnerabilidade social e nós vamos estar alcançando essas pessoas. Serão 30 pontos no total. Nós temos toda a prefeitura, todas as secretarias, e vamos ter os pontos de arrecadação, o Instituto Mirim, o

FAC,o Shopping Campo Grande, o Shopping Bosque dos Ipês, a Escola Master e outros também que vão estar aderindo a essa nossa campanha”, destacou.

Em 2023, a campanha arrecadou mais de 26 mil itens doados às comunidades. Ao todo, foram 30 pontos de coleta distribuídos por Campo Grande. Além dos meses de campanha intensificada, em temporadas pré-frente fria, o FAC recebe doações o ano todo. Nesse caso, podem ser doados móveis, eletrodomésticos, roupas de cama, mesa e banho, dentre outros. Não precisa ser novo, mas precisa estar em boas condições de uso.

Ação com população em situação de rua

O frio aumenta e a preocupação com a população em situação de rua também. Todos os meses, a SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social) realiza ações de abordagem em locais onde apresentam a maior incidência de moradores de rua. Em período de ondas de frio, as equipes de abordagem reforçam o estoque de cobertores nos veículos que realizam a busca ativa e as denúncias recebidas da população, por meio dos dois telefones do SEAS. “Quando há previsão de frente fria, a Defesa Civil avisa a Secretaria da Assistência Social, que envia sua equipe para os locais conhecidos onde há moradores de rua. Eles oferecem acolhimento e explicam sobre a frente fria iminente, convidando-os a aceitarem o auxílio. Alguns aceitam, outros não, por isso é importante que a população também fique atenta e reporte avistamentos de moradores de rua para que possamos prestar assistência imediata. “, informou a coordenadora-geral do FAC Adir Diniz.

Em períodos de frente fria, são os habitantes mais vulneráveis às baixas temperaturas. Por isso, conforme já noticiado pelo Jornal O Estado em outras ocasiões, a SEAS intensifica as abordagens no período de frio na região central, viadutos, praças e espaços públicos, locais onde as pessoas em situação de rua costumam se abrigar.

“Ontem [17], trabalhamos em parceria com o Consultório na Rua da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde). Eles realizaram uma ação conjunta conosco na Praça do Imigrante. As pessoas que estavam lá pela manhã recusaram atendimento, então oferecemos o cobertor, enquanto a equipe do Consultório na Rua entregava kits de higiene, como pasta dental, sabonete e escova de dentes”, acrescentou a assessoria de imprensa da secretaria.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram