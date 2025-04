Monumento Pantanal Sul: Modelagem de ferro garantirá a memória do projeto original na revitalização dos “tuiuiús do Aaeroporto”

Os três tuiuiús que integram o monumento – batizados como Asa Branca, Majestoso e Zé Bicudo – começaram a ser revitalizados após terem sido danificados por um temporal no dia 3 de dezembro de 2023, quando ventos superiores a 50 km/h derrubaram um dos tuiuiús, exigindo uma reconstrução completa. A obra completou 25 anos este ano e passou pela última revitalização em 2018. No entanto, segundo Cleir Ávila, autor do projeto, a manutenção periódica, a cada três anos, é essencial para a preservação da escultura.

O Jornal O Estado acompanhou um pouco do trabalho que está sendo realizado nesta etapa inicial pelo próprio Cleir, responsável pela criação original do monumento, e acontece graças à parceria entre a Aena, empresa gestora do aeroporto, e o Sicredi. “Vou aproveitar toda a parte da modelagem de ferro, porque ela mantém a memória do projeto original de 1999. Inauguramos em janeiro de 2000, mas a parte estrutural precisa ser substituída, pois quando se trata de estrutura, a troca é necessária”, explicou o artista.

Cleir Ávila, um artista autodidata com mais de 30 anos de carreira, tem um trabalho fortemente ligado à fauna e flora do Cerrado. Em parceria com o Sicredi, ele já revitalizou diversas obras em Campo Grande, incluindo os painéis da Arara Azul no Edifício Exceler, da Arara Vermelha e do Papagaio Verdadeiro no Edifício 26 de Agosto, além da Praça das Araras.

Questionado se haverá alguma adaptação para evitar que novos eventos climáticos prejudiquem a estrutura, Cleir afirmou que não há necessidade. “Esse tipo de evento é extremamente raro. Em 25 anos, só aconteceu uma vez aqui. A estrutura não se deteriorou com o tempo, o problema foi exclusivamente o impacto da rajada”.

Com brilho nos olhos, ele conta que é uma grande satisfação ver a obra construída há 25 anos e que é um cartão postal de Campo Grande receber essa atenção. “Quando fiz o monumento, pensei em comparar a revoada dos tuiuiús com o movimento das aeronaves e, assim, homenagear o nosso Pantanal. Sou grato à Aena pela oportunidade e, acima de tudo, ao Sicredi, por acreditar e investir na cultura, na arte e na identidade de nosso Estado. Nossa parceria é antiga e extremamente positiva, e esse trabalho com certeza é mais um capítulo de uma bonita história que estamos construindo juntos”, comemora Cleir.

A restauração do monumento será dividida em duas etapas: primeiro, a reconstrução estrutural; depois, a modelagem. O prazo estimado para a conclusão é de 120 dias, com previsão de entrega para o final de julho e início de agosto. “A previsão é que os Tuiuiús do Aeroporto estejam completamente restaurados até o final de julho, devolvendo à cidade um de seus mais queridos símbolos”, finalizou Cleir.

Por Inez Nazira

