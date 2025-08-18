Exposição Olho D’Água transforma Nioaque com arte, tecnologia e educação ambiental

Entre os dias 13 e 16 de agosto, Nioaque (MS) recebeu a quarta edição da exposição itinerante Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais, que transformou o Estádio Mauro Resstel, conhecido como “morada dos dinos”, em um espaço imersivo de arte, tecnologia e educação ambiental.

Durante três dias, cerca de 800 estudantes de escolas indígenas, do campo e da zona urbana participaram de visitas guiadas, explorando instalações artísticas, experiências de realidade virtual e atividades lúdicas voltadas à preservação dos recursos hídricos.

Para Jaqueline Oliveira, técnica de apoio pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa representa uma oportunidade para ampliar a consciência ambiental dos alunos.

“É uma chance para que nossos estudantes reconstruam sua visão e atitudes em relação à água, levando esse conhecimento para suas famílias e comunidades”, destacou.

Jaciela Leguiça, analista de responsabilidade social da MS Pantanal, destacou a participação da concessionária junto à comunidade e reforçou a importância da atuação integrada entre empresas, poder público e sociedade.

“A exposição Olho D’Água mostra que ações conjuntas são fundamentais para fortalecer a cultura de preservação da água, contemplando todo o seu ciclo, desde a captação ao tratamento do esgoto. Com essa iniciativa, conseguimos levar conhecimento e promover vivências capazes de transformar a percepção das pessoas sobre esse recurso essencial à vida”, afirmou.

A programação incluiu abertura ao público no sábado, com atividades culturais e a Mostra Cine ao Ar Livre. Na próxima semana, o projeto segue para Bonito, integrando a programação do Festival de Inverno.

O evento é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Ambiental MS Pantanal e da Sanesul, apoio da Prefeitura de Nioaque e da Secretaria Municipal de Educação, e realização da 3 Apitos Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal – União e Reconstrução.

Com MS Pantanal

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram