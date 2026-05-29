OAB/MS define lista sêxtupla para vaga de desembargador no TJMS

Seis advogados foram escolhidos pelo Conselho Seccional e agora seguem para análise do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

A OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul) realizou, na manhã desta sexta-feira (29), sessão extraordinária do Conselho Seccional para definir a lista sêxtupla do Quinto Constitucional – Classe dos Advogados, destinada ao preenchimento de uma vaga de desembargador no TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).

A sessão ocorreu em Campo Grande e contou com a participação de 43 conselheiros votantes, além de autoridades da advocacia sul-mato-grossense.

Participaram da solenidade o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira; a vice-presidente Marta do Carmo Taques; o secretário-geral e corregedor-geral Luiz Renê Gonçalves do Amaral; a secretária-geral adjunta Letícia Arrais Miranda Guimarães; o diretor-tesoureiro Fábio Nogueira Costa; o conselheiro federal e membro honorário vitalício Mansour Elias Karmouche; o presidente da CAAMS, Gabriel Affonso de Barros Marinho; a vice-presidente da CAA/MS, Heloysa Furtado; o diretor-geral da ESA/MS, João Paulo Sales Delmondes; o conselheiro estadual e coordenador das comissões Felipe Simões Pessoa; a secretária-geral adjunta da CAAMS, Ildália Aguiar; e o diretor-tesoureiro Roberto Santos Cunha.

Durante o processo, os candidatos e candidatas passaram por arguição e, posteriormente, por votação. Ao final, foram definidos os seis nomes que representarão a advocacia na disputa pela vaga no Tribunal de Justiça.

Confira os nomes escolhidos:

Advogadas:

– Ana Carolina Ali Garcia

– Regina Iara Ayub Bezerra

– Silmara Salamaia Gonçalves

Advogados:

– José Eduardo Chemin Cury

– Ewerton Araújo de Brito

– José Roberto Rodrigues da Rosa

A lista sêxtupla será encaminhada ao Tribunal de Justiça, responsável pela formação da lista tríplice que será enviada ao chefe do Poder Executivo estadual para a nomeação final.

Ao encerrar a sessão, o presidente da OAB/MS destacou o nível do processo e o compromisso institucional da entidade.

“Foi uma eleição em altíssimo nível, com debates relevantes. Fizemos aquilo que compete ao Conselho: um trabalho sério e digno na escolha dos representantes da advocacia”, afirmou.

Bitto Pereira também ressaltou a responsabilidade dos eleitos na representação da classe.

“A partir deste momento, a nossa história fica atrelada à de vocês. Que jamais se esqueçam de que chegaram ao Tribunal escolhidos pela advocacia e que devem honrar esse compromisso com a defesa das prerrogativas e com a valorização da profissão”, declarou.

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