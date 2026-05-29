Concursos de quadrilhas do Arraial de São João abrem inscrições com R$ 33 mil em prêmios

Foto: Renê Marcio Carneiro/Arquivo PMC
Foto: Renê Marcio Carneiro/Arquivo PMC

Porto Geral volta a receber apresentações adultas e infantis durante a programação do Banho de São João 2026

O mês de junho ainda nem começou, mas o clima de São João já tomou conta de Corumbá. Com ensaios espalhados pelos bairros, vestidos coloridos ganhando forma e muito forró no compasso, a cidade se prepara para mais uma edição dos tradicionais concursos de quadrilhas juninas do Arraial do Banho de São João.

Neste ano, as competições adultas e infantis vão distribuir juntas R$ 33 mil em premiações e prometem movimentar o Porto Geral com apresentações cheias de música, dança, criatividade e tradição popular.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 8 e 16 de junho. Os grupos interessados poderão se inscrever presencialmente na sede da Fundação da Cultura, na Rua Dom Aquino Corrêa, nº 1.019, no Centro, das 8h às 13h, ou pelo e-mail inscricoes.cultura.corumba@gmail.com.

O concurso adulto acontece no dia 22 de junho e reunirá quadrilhas de Corumbá e Ladário. Ao todo, serão R$ 21 mil em premiações, divididos entre os três primeiros colocados. O grupo campeão receberá R$ 8,5 mil, enquanto o segundo lugar ficará com R$ 7 mil e o terceiro com R$ 5,5 mil.

As quadrilhas adultas deverão ter entre 24 e 51 integrantes, todos com idade mínima de 12 anos. As apresentações serão avaliadas por critérios como coreografia, musicalidade, animação, figurino, composição cênica e interpretação do tradicional casal de noivos.

Já a categoria infantil será realizada no dia 20 de junho e terá premiação total de R$ 12 mil. O primeiro colocado receberá R$ 5 mil. O segundo e o terceiro lugares serão premiados com R$ 4 mil e R$ 3 mil, respectivamente.

Na disputa infantil, poderão participar grupos formados por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, matriculados em escolas públicas ou privadas do município. As quadrilhas deverão contar com 10 a 21 integrantes.

As apresentações terão duração entre oito e 12 minutos e deverão manter referências da cultura junina regional, misturando elementos tradicionais e estilizados típicos das festas de São João.

Além da criatividade e animação, os jurados também irão avaliar quesitos como caracterização e desempenho do marcador. O regulamento ainda proíbe o uso de bombas, foguetes e materiais não biodegradáveis durante as apresentações.

Os editais completos dos concursos estão disponíveis na edição de 28 de maio de 2026 do Diário Oficial do Município de Corumbá.

Concurso infantil será no dia 20 (Foto: Ayrton Benites/Arquivo PMC)

 

 

 

 

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