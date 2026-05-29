Concursos de quadrilhas do Arraial de São João abrem inscrições com R$ 33 mil em prêmios

Porto Geral volta a receber apresentações adultas e infantis durante a programação do Banho de São João 2026

O mês de junho ainda nem começou, mas o clima de São João já tomou conta de Corumbá. Com ensaios espalhados pelos bairros, vestidos coloridos ganhando forma e muito forró no compasso, a cidade se prepara para mais uma edição dos tradicionais concursos de quadrilhas juninas do Arraial do Banho de São João.

Neste ano, as competições adultas e infantis vão distribuir juntas R$ 33 mil em premiações e prometem movimentar o Porto Geral com apresentações cheias de música, dança, criatividade e tradição popular.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 8 e 16 de junho. Os grupos interessados poderão se inscrever presencialmente na sede da Fundação da Cultura, na Rua Dom Aquino Corrêa, nº 1.019, no Centro, das 8h às 13h, ou pelo e-mail inscricoes.cultura.corumba@gmail.com.

O concurso adulto acontece no dia 22 de junho e reunirá quadrilhas de Corumbá e Ladário. Ao todo, serão R$ 21 mil em premiações, divididos entre os três primeiros colocados. O grupo campeão receberá R$ 8,5 mil, enquanto o segundo lugar ficará com R$ 7 mil e o terceiro com R$ 5,5 mil.

As quadrilhas adultas deverão ter entre 24 e 51 integrantes, todos com idade mínima de 12 anos. As apresentações serão avaliadas por critérios como coreografia, musicalidade, animação, figurino, composição cênica e interpretação do tradicional casal de noivos.

Já a categoria infantil será realizada no dia 20 de junho e terá premiação total de R$ 12 mil. O primeiro colocado receberá R$ 5 mil. O segundo e o terceiro lugares serão premiados com R$ 4 mil e R$ 3 mil, respectivamente.

Na disputa infantil, poderão participar grupos formados por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, matriculados em escolas públicas ou privadas do município. As quadrilhas deverão contar com 10 a 21 integrantes.

As apresentações terão duração entre oito e 12 minutos e deverão manter referências da cultura junina regional, misturando elementos tradicionais e estilizados típicos das festas de São João.

Além da criatividade e animação, os jurados também irão avaliar quesitos como caracterização e desempenho do marcador. O regulamento ainda proíbe o uso de bombas, foguetes e materiais não biodegradáveis durante as apresentações.

Os editais completos dos concursos estão disponíveis na edição de 28 de maio de 2026 do Diário Oficial do Município de Corumbá.