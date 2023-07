Novos ônibus são vistos em circulação pelas ruas da Capital

Na manhã de hoje (4), quatro dos 71 ônibus novos que atualizarão a frota de transporte público foram vistos em circulação nas ruas de Campo Grande. Segundo a assessoria de imprensa do Consórcio Guaicurus, uma das linhas contempladas é a 072, que interliga os terminais Hércules Maymone e Nova Bahia, região norte da Capital.

Em comunicação com a assessoria do Consócio Guaicurus, relatou que a programação é que todos os novos ônibus estarão nas ruas até sexta-feira (7). Alguns desses veículos estão passando por vistoria do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), e também a instalação de equipamentos eletrônicos.

Após serem liberados da vistoria, ocorrerá o licenciamento e o emplacamento dos veículos.

Renovação da frota

Na última semana, a Prefeitura e o Consórcio Guaicurus anunciaram renovação de 71 novos ônibus na frota de ônibus, equivalente 15% dos veículos que andam pelas ruas de Campo Grande. Segundo a Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos), até final do ano, o Consórcio Guaicurus deverá renovar 184 veículos.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.