Após perseguição, homem é preso com carro e dízimo de igreja em cidade de MS

Um homem de 34 anos, foi preso em flagrante na noite de ontem (3), por equipes da GMD (Guarda Municipal de Dourados), após ser visto provocando confusão nas ruas de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações apuradas pelo site Dourados News, um homem havia pegado um veículo GM Ônix do pai, de 61 anos, sem autorização do familiar e também o dinheiro do dízimo da igreja no qual o idoso é tesoureiro.

O veículo foi visto nas ruas em direção perigosa, quando moradores do município de Indápolis, entrou em contato com a polícia. Ciente do risco, a equipes da Guarda Municipal avistou o veículo por volta das 18 horas, quando deu ordem de parada para abordagem. O sinal foi ignorado, havendo perseguição pelas ruas do município por 25 minutos.

Segundo o boletim de ocorrência registrado, durante a perseguição, os guardas relataram que o rapaz jogou o carro contra a viatura e também em populares, sentido a BR-163 em direção a Dourados. Foram realizados disparos de arma de fogo com objetivo de cessar os riscos que pedestres e motoristas estavam correndo.

Ainda conforme o registro, ele entrou e saiu dos bairros em alta velocidade e chegar a trafegar na contramão na Avenida Marcelino Pires em horário de intenso fluxo de veículos.

Após quilômetros de perseguição, o condutor parou o Onix no cruzamento Alameda Valério Fabiano com a Marcelino Pires, sendo detido em flagrante e encaminhado para delegacia. Segundo a polícia, o veículo e R$ 797,65 da igreja foram recuperados.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.