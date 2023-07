2º Festival ‘O Canto Delas’ traz vozes femininas

Começa hoje, no Blues Bar, o evento que exalta o talento de cantoras mulheres com shows todas as terças-feiras

Protagonismo feminino: esse é o objetivo do festival “O Canto Delas”, que começa hoje (4), no Blues Bar, com show de Ariadne, Nath Barros e Dany Cristinne. O trio dividirá o palco para dar voz ao projeto, que teve sua primeira edição em 2021 de forma on-line e agora retorna, estreando em formato presencial para o público campo-grandense. Por lá haverá muito rock, pop, MPB, hip hop, jazz, reggae, samba, entre outros gêneros musicais que exaltam vozes femininas até 1º de agosto. As artistas Jacqueline Costa, Pretah, Beca Rodrigues, Marcela Mar, Namaria, Lauren Cury, Gabi Barros, Mel Dias, Caramuja, Karô Castanha, Llez e SoulRa já estão com agenda confirmada para o festival, que acontece todas as terças-feiras.

Devido à pandemia de covid-19 em 2021, quando o projeto foi colocado em prática, o festival foi realizado virtualmente, com 12 cantoras, se apresentando em uma live, transmitida no YouTube. Para esta segunda edição, que pela primeira vez será realizada presencialmente e com 12 artistas, o idealizador da proposta, o músico Jerry Espíndola, garante que será um grande encontro. “Ver todas essas mulheres no palco é sinônimo de potência e de muito mais qualidade para os shows. Para quem viu 12 artistas diferentes na primeira edição pela telinha, será bem mais prazeroso agora, ver os shows presencialmente. A minha expectativa é de ver os shows ao vivo de 15 artistas que apresentarão o melhor de seus trabalhos, no momento! O Blues Bar tem uma ótima estrutura de palco, som e luz, o que nos leva a crer que teremos qualidade e muita entrega das participantes.”

A cantora Ariadne ressalta a importância do festival, que irá somar à carreira artística de mulheres da Capital. “Projetos que fomentam a carreira feminina sempre serão bem-vindos, na nossa cena cultural. Vejo uma importância extrema nesse projeto, porque, infelizmente, o nosso Estado ainda é bem segregador em termos de oportunidades, não só para as mulheres, como para as outras ‘minorias’. E, ter um artista que é referência aqui de Mato Grosso do Sul (Jerry) com esse olhar que contempla mulheres, cantoras, certamente faz uma diferença positiva na nossa vida pessoal e artística.”

Programação

Com diversos gêneros musicais a serem apresentados até o dia 1º de agosto, o idealizador já adianta alguns detalhes do show de 50 minutos que cada artista irá promover. “O repertório é totalmente livre, teremos músicas autorais, pois temos várias compositoras no elenco, mas temos grandes intérpretes, que irão apresentar releituras, inclusive de compositores regionais. Os shows terão duração de 50 minutos cada, oferecendo a nós a oportunidade de conhecer de perto o trabalho de 15 artistas do MS. E também é a chance para fortalecer a cena e a nossa identidade sul-mato-grossense”.

Na segunda semana de julho, no dia 11, será a vez de Jacqueline Costa, Pretah e Beca Rodrigues garantirem a diversão no Blues. No dia 18, Marcela Mar, Namaria e Lauren Cury se apresentam. Em seguida, no dia 25, Gabi Barros, Mel Dias e Caramuja sobem ao palco. Já no dia 1º de agosto, quem encerra o festival são as cantoras Karô Castanha, Llez e SoulRa.

Para Danny Cristine, que se apresenta hoje (4), o evento propõe uma reflexão ao público, que verá de perto o talento feminino que o Estado tem. “Em termos de protagonismo, o nosso Estado ainda está aquém do ideal para nós, mulheres, e digo de uma maneira geral, em todas as áreas. Na música, o festival é de grande importância porque, no MS, ainda vemos poucas mulheres nas grades de bares e festivais. Acredito que o festival também vem para propor essa reflexão, abrir a mente das pessoas e apontar a riqueza de mulheres, artistas, com música autoral, com talento e ‘O Canto Delas’ vai possibilitar essa proximidade, com diferentes públicos”.

Show gratuito, incentivo, espaço físico e público presente é o que a classe artística sul-mato-grossense precisa, conforme Jerry. “A importância do festival para o público é ter a oportunidade de ver de graça, patrocinado pelo FMIC, 15 shows de artistas da nova geração da música do MS, cantoras, compositoras, letristas, instrumentistas, entregando a nossa identidade cultural com muita qualidade! A classe artística só precisa de incentivo, local para se apresentar e público presente, ‘O Canto Delas’ é só um de tantos festivais e projetos que podemos e devemos ter.”

Em 2021, a edição foi realizada com recursos da Lei Aldir Blanc, e agora conta com incentivo do FMIC (Fundo Municipal de Investimentos Culturais da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de Campo Grande).

“O FMIC é fundamental para fomento e difusão da produção cultural de Campo Grande. É um investimento em projetos propostos pela própria comunidade, abrindo espaço para novas ideias, tanto dos artistas como dos produtores locais. São vários projetos que acontecem ao mesmo tempo, na cidade, em todas as áreas da arte”, ressalta o músico.

Serviço

O Festival ‘O Canto Delas’ será realizado todas as terças-feiras, de 4 de julho a 1º de agosto, a partir das 20h, no Blues Bar (rua 15 de Novembro, 1.186). A entrada é gratuita. Todos os shows serão filmados e disponibilizados no canal do YouTube: Festival O Canto Delas. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram e Facebook: @ ocantodelasfestival.

Por Livia Bezerra – Jornal o Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.