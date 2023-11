‘Natal de CG’ já tem programação completa

A campanha natalina da prefeitura de Campo Grande, “O Natal de CG é tamanho família” teve sua programação divulgada na manhã de hoje, terça-feira (21). O calendário de eventos começa já no dia 30 desse mês.

A primeira atividade é o Natal dos Bairros, que vai ter sua primeira edição no bairro Arena Tony Gol, na Rua Tucuruvi, 1.261, na região do Anhanduizinho. Em seguida, no dia 03 de dezembro, a festa acontece no Cras Noroeste, na Rua Frei Caneca, 579, região do Prosa. Dia 8 de dezembro será a vez da região do Segredo, com o evento no Parque Tarsila do Amaral, que será palco da programação natalina da Prefeitura.

O Natal dos Bairros será uma comemoração com apresentações musicais, brinquedos infláveis pras crianças e distribuição gratuita de pipoca e algodão doce. A festa começa às 17:30h e vai até as 20h. E vai contar também com a presença ilustre do Papai Noel, que chegará no ônibus City Tour acompanhado de outros personagens.

Seguindo a programação, os distritos também receberão as festividades natalinas. No dia 09 de dezembro a festa acontece em Rochedinho, na escola Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco. Já no dia 16 de dezembro, o evento acontece em Anhanduí.

A série de programações continua e no dia 10 de dezembro a comunidade da região do Bandeira participa do evento, que acontece no Campo Moreninha III, na Avenida Grande Floresta, em

frente a UPA da Moreninha III.

E para encerrar o calendário de atividades nos bairros, dia 17 de dezembro tem festa no Bairro Jardim Carioca, região do Imbirussu e no dia 18 de dezembro a Prefeitura vai levar a programação para o campo de futebol do Bairro São Conrado, na região Lagoa. As festividades continuam no centro da cidade e na Cidade do Natal.

Além do Natal dos Bairros

No dia 06 de dezembro a festa será na Rua 14 de Julho, e as comemorações lá vão até o dia 25 de dezembro. Já no dia 07 de dezembro, teremos a abertura da programação de natal na Vila Morena. E a programação especial reservada para esse evento é que a família do senhor e da senhora Rena irá apresentar a toda a comunidade campo-grandense o novo membro da família, o bebê Rena.

No dia das crianças esse ano houve o chá revelação do bebê Rena, que é um menino, e foi aberta a votação para que a população ajudasse a escolher seu nome. No dia 07 de dezembro, na Vila Morena, as pessoas terão a oportunidade de conhecer o bebê pessoalmente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram