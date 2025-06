Nova frente fria chega no fim de semana e derruba temperaturas em Mato Grosso do Sul

Campo Grande pode ter mínima de 11ºC na segunda-feira; domingo já terá chuva e sensação de frio no Estado

Uma nova frente fria deve avançar por Mato Grosso do Sul a partir deste fim de semana, mudando o tempo e provocando queda nas temperaturas em várias regiões do Estado. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), o sistema começa a influenciar o clima já no sábado (7), com aumento de nuvens, pancadas de chuva e rajadas de vento. No domingo (8), as instabilidades ganham força, e os termômetros começam a cair. A previsão para segunda-feira (9) em Campo Grande é de mínima de 11°C e máxima de 20°C.

Até sexta-feira (6), o tempo ainda segue firme em grande parte do Estado, sob efeito de um sistema de alta pressão atmosférica. As manhãs permanecem amenas, com mínimas entre 18°C e 21°C, e à tarde o calor predomina, com máximas acima de 30°C nas regiões norte, leste e pantaneira. Os ventos podem atingir até 60 km/h em alguns pontos.

A virada no tempo começa no sábado, com o avanço da frente fria associada a uma área de baixa pressão e ao transporte de umidade. O dia ainda deve começar com sol, mas a nebulosidade aumenta e há previsão de chuvas fracas a moderadas em grande parte do Estado, com possibilidade de tempestades localizadas acompanhadas de raios e ventos fortes.

No domingo, os efeitos do sistema se intensificam, trazendo os maiores acumulados de chuva do fim de semana — em algumas regiões, pode chover até 30 milímetros em 24 horas. As temperaturas também caem, principalmente no sul e sudeste do Estado, onde as mínimas devem chegar a 14°C.

A tendência é de que o frio se espalhe por Mato Grosso do Sul nos dias seguintes. A partir de segunda-feira, o avanço de uma massa de ar frio deve provocar sensação térmica ainda mais baixa. Em Campo Grande, os termômetros devem marcar entre 11°C e 20°C. Em municípios da metade sul, a mínima pode chegar a 7°C nas primeiras horas do dia, com possibilidade de geadas fracas em áreas mais altas.

O Cemtec alerta para as mudanças bruscas no tempo e reforça a necessidade de atenção a eventos climáticos intensos, como ventanias, tempestades e queda acentuada nas temperaturas ao longo da próxima semana.

