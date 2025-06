Feira Literária encerra nesta sexta-feira em Dourados com foco no estímulo à leitura e valorização da cultura local*

A 5ª edição da FELIT-MS (Feira de Literatura de Mato Grosso do Sul) chega ao fim nesta sexta-feira, reafirmando seu compromisso com o incentivo à leitura, a valorização de poetas, escritores e editoras sul-mato-grossenses.

Na noite de quinta-feira (5), o evento reuniu centenas de estudantes e prestou homenagens a nomes fundamentais para a cultura do estado, como Bosco Martins, Nelson Araújo, Rodrigo Teixeira, Carlos Magno Amarilha, Nicanor Coelho e Ilson Boca Venâncio, entre outros. Esses artistas têm contribuído significativamente para a divulgação da literatura e do conhecimento em Mato Grosso do Sul.

Representando o governo e o secretário de Cultura, Marcelo Miranda, Bosco Martins destacou a importância da FELIT-MS, que já chega à sua quinta edição. Ele se comprometeu a encaminhar ao governo a proposta de incluir a Feira Literária de Dourados no calendário estadual de eventos culturais. “A feira é, sem dúvida, um estímulo à cultura em sua forma mais ampla, promovendo não apenas a leitura, mas também o conhecimento e a interação social”, afirmou Martins.

Carlos Magno Amarilha, presidente do Grupo Literário Arandu e organizador do evento, também ressaltou o papel da feira no cenário artístico regional. “Ao longo desses cinco anos, lutamos para valorizar escritores, poetas e artistas locais. Avançamos gradativamente e agradecemos a todos que contribuíram para o sucesso da FELIT, especialmente o vereador Laudir Munaretto, que nos apoia desde a primeira edição”, disse.

*Homenagens póstumas*

A edição deste ano reverenciou dois importantes nomes da cultura sul-mato-grossense: o jornalista Nicanor Coelho, idealizador da FELIT, falecido em 2020, e o escritor e poeta Boca Venâncio, que partiu no ano passado. Coelho foi essencial para a criação e consolidação da feira, transformando-a em um espaço vibrante para a difusão de ideias e da literatura regional. Já Boca Venâncio, em sua obra multifacetada, eternizou a essência pantaneira, retratando suas paisagens, tradições e personagens com sensibilidade única.

Com a participação de cerca de 60 escritores e 15 editoras, a FELIT-MS atraiu um grande público ao longo de seus três dias de programação, consolidando-se como um dos principais eventos literários do estado.

Com informações de Assessoria.