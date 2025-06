Quase uma tonelada de maconha é apreendida em área rural de Maracaju

Veículo Fiat Toro com 978 kg da droga foi encontrado abandonado em mata às margens da MS-166; carga está avaliada em R$ 2,1 milhões

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã de quinta‑feira (5 ), um Fiat Toro carregado com maconha em uma plantação na zona rural de Maracaju, a cerca de 160 quilômetros de Campo Grande. Durante patrulhamento pela rodovia MS‑166, a equipe avistou o utilitário escondido na vegetação. Dentro da caminhonete havia grande quantidade de tabletes do entorpecente.

Sem encontrar ocupantes, os agentes iniciaram buscas na região próxima a uma área de mata e localizaram outros fardos que, segundo a corporação, estavam separados para transporte. Após a pesagem realizada na sede do DOF, o total chegou a 978 quilos.

Tanto o veículo quanto a droga — avaliada em aproximadamente R$ 2,1 milhões — foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Maracaju, onde será instaurado inquérito para identificar os responsáveis pelo carregamento. Até a tarde desta sexta‑feira, ninguém havia sido preso.

