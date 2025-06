Semana começa com frio, garoa e neblina em MS, mas termina com sol e tempo firme

A semana em Mato Grosso do Sul começou com frio, garoa e nevoeiro em diversas regiões, marcando o início de uma transição climática que levará o estado de um cenário instável para dias de tempo firme e sol predominante. Em Campo Grande, a segunda-feira (9) amanheceu com leve garoa e temperatura mínima de 17,1ºC, embora a sensação térmica tenha chegado a apenas 12,6ºC. A visibilidade no Aeroporto Internacional da capital está normal, permitindo operações visuais, segundo a concessionária Aena.

Durante a madrugada, os termômetros registraram temperaturas ainda mais baixas no interior do estado. Sete Quedas anotou 11,1ºC, Ponta Porã 11,5ºC, Amambai 11,7ºC, Iguatemi 12,4ºC, Porto Murtinho 13,3ºC e Dourados 13,8ºC.

Apesar do frio, Campo Grande está sob alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas, válido até às 9h desta segunda. O aviso prevê precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, ventos de até 60 km/h e risco de quedas de galhos, alagamentos e descargas elétricas. A temperatura máxima prevista para hoje é de 21ºC.

A partir desta terça-feira (10), o tempo começa a mudar em Campo Grande. O dia será de sol entre nuvens, com mínima de 12ºC e máxima de 23ºC. Na quarta-feira (11), o céu deve permanecer limpo, com sol predominante e temperaturas oscilando entre 12ºC e 24ºC. A quinta-feira mantém a estabilidade, com mínimas de 14ºC e máximas de 23ºC.

Na sexta-feira (13), feriado municipal em comemoração ao Dia de Santo Antônio, padroeiro da capital, o tempo seco e ensolarado deve continuar. As mínimas sobem para 18ºC e a máxima chega a 24ºC, encerrando a semana com clima ameno e sem previsão de novos temporais.

Interior também enfrenta manhãs frias

No interior do estado, o frio também deu as caras nesta segunda. Dourados amanheceu com tempo nublado e possibilidade de abertura de sol ao longo do dia. O município está incluído no mesmo alerta de chuvas que abrange a capital, com máxima prevista de 21ºC.

Em Três Lagoas, há chance de pancadas de chuva isoladas, com temperaturas entre 13ºC e 24ºC. Corumbá terá céu predominantemente nublado, mas sem previsão de chuva significativa. Os termômetros por lá variam entre 15ºC e 20ºC.

Ponta Porã, conhecida pelo clima mais frio devido à sua altitude, teve um amanhecer coberto por denso nevoeiro, cenário típico do inverno sul-mato-grossense. A cerração reduziu a visibilidade nas primeiras horas do dia e acentuou a sensação de frio já presente na madrugada.

Segundo o Inmet, a previsão para a cidade fronteiriça inclui céu nublado e possibilidade de névoa úmida. A temperatura mínima registrada foi de 9ºC, e a máxima não deve passar dos 23ºC, com umidade relativa do ar variando entre 50% e 90%.

Moradores relataram o impacto do clima. “Bem frio e neblinado. A noite estava mais com cerração”, contou o porteiro Altair de Oliveira, de 54 anos, que começou o turno às 19h de domingo. Paulo de Carvalho, de 61 anos, que trabalha com serviços gerais, disse que o frio é bem-vindo: “Durante a madrugada um vento gelado, mas agradável. Para nós, é um clima bom”.

A ocorrência de nevoeiros e cerração é comum em regiões como Ponta Porã durante o outono e inverno, especialmente com a combinação de alta umidade e queda acentuada de temperatura durante a madrugada.

Com informações do Inmet

