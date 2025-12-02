No Dia de Doar, Fraternidade Sem Fronteiras lança campanha para manter acolhimento de pessoas em situação de rua em Campo Grande

A Organização humanitária FSF (Fraternidade Sem Fronteiras) participa, nesta terça-feira (2), do Dia de Doar com o lançamento de uma campanha destinada a arrecadar recursos para a Clínica da Alma, instituição parceira do Projeto Fraternidade na Rua, polo Campo Grande. Todo o valor arrecadado será investido na manutenção do atendimento gratuito oferecido a pessoas em situação de rua e/ou em tratamento por dependência química.

Esta é a segunda vez que a FSF integra o movimento mundial criado para incentivar a cultura de doação. O Dia de Doar surgiu nos Estados Unidos, em 2012, e passou a ser celebrado no Brasil no ano seguinte, ganhando adesão nacional a partir de 2014. Hoje, mais de 90 países participam da mobilização.

O fundador-presidente da FSF, Wagner Moura Gomes, reforça o apelo solidário.

“O Dia de Doar é uma oportunidade para todos aqueles que querem, antes de tudo, olhar sem fronteiras e com fraternidade para os seus irmãos. Quem puder contribuir irá ajudar pessoas em situação de rua que chegam sem vínculos, sem forças, sem esperança e encontram acolhimento, cuidado e a chance de recomeçar. Quanto mais doações conseguirmos, mais vidas serão transformadas e mais estaremos fazendo juntos por um mundo melhor”, afirma.

As contribuições podem ser feitas pelo site oficial da organização ou por PIX para a chave [email protected].

O objetivo da campanha é alcançar R$ 150 mil, valor que será utilizado para custear despesas da Clínica da Alma, incluindo a oferta de cinco refeições diárias e a manutenção da infraestrutura utilizada por mais de 200 acolhidos.

A instituição atua há 19 anos e já acolheu mais de 10 mil pessoas em situação de rua, oferecendo alimentação, alojamento, roupas, assistência médica e odontológica, oficinas de trabalho, amparo emocional, espiritual e suporte integral, tudo de forma gratuita. A permanência no local é voluntária e o atendimento é separado entre homens e mulheres, incluindo ainda casos de acolhidos acompanhados pelos filhos. Atualmente, a clínica enfrenta um déficit financeiro significativo, o que torna a campanha essencial para a continuidade do serviço.

O Dia de Doar marca apenas a primeira etapa da mobilização. A campanha segue até 21 de dezembro com uma Ação Beneficente de Pizzas, ofertadas nos sabores calabresa ou marguerita, a partir de R$ 50 cada unidade.

As pizzas poderão ser retiradas das 9h às 14h, na Igreja Tabernáculo da Glória, localizada na Rua Brilhante, 2190, em Campo Grande. Informações e pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp (67) 98475-5638. A meta é vender ao menos mil unidades.

O projeto Fraternidade na Rua – Campo Grande, em parceria com a Clínica da Alma, atende em média 230 pessoas, entre homens e mulheres, algumas delas acompanhadas dos filhos. Além das refeições e alojamento, os acolhidos recebem apoio integral para reconstruir suas vidas, desde o atendimento em saúde até atividades ocupacionais.

Com o crescimento da demanda e os custos elevados, a campanha do Dia de Doar se torna fundamental para manter o acolhimento e garantir que novas pessoas em vulnerabilidade possam encontrar, na clínica, uma oportunidade real de recomeço.

Com informações da assessoria de comunicação FSF

