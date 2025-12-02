Riedel diz que aliança com Contar está condicionada a acordo partidário

O governador Eduardo Riedel (PP) afirmou que a possibilidade de ter o Capitão Contar (PRTB) como aliado nas eleições de 2026 é tratada “de maneira natural”, embora lembre que, há quatro anos, o ex-deputado foi seu principal adversário na disputa pelo Governo do Estado. Para Riedel, a construção eleitoral depende antes da consolidação das siglas que integrarão a frente partidária planejada para o próximo ano.

Segundo o governador, as conversas estão em andamento e envolvem um bloco amplo de partidos: PP, PL, PSD, Republicanos, MDB e o próprio PSDB, antigo partido de Riedel. Ele ressaltou que, mais do que nomes, o foco atual está na definição das legendas que farão parte desse grupo. “A gente tem uma frente de partidos sendo estruturada pela candidatura de um grupo, da qual eu faço parte… esse conjunto de partidos que estão se alinhando em torno de alguns nomes”, disse.

Sobre Contar, Riedel reconheceu que, apesar da disputa passada, hoje ele está, ou deve estar, vinculado a uma sigla que provavelmente participará da mesma frente, como o PL. “O capitão contar foi o adversário ao governo, mas ele está vinculado a uma sigla partidária, que provavelmente, ou está se vinculando, provavelmente participará dessa frente”, afirmou.

O governador reforçou que qualquer definição concreta só ocorrerá após o período legal de desincompatibilização e das convenções partidárias. “Depois de definida a questão partidária, a gente vai discutir os nomes que vão participar desse pleito eleitoral. Eu digo: é um degrau por vez”, explicou.

Riedel destacou ainda que o calendário eleitoral delimita o ritmo das decisões. “É o ano que vem, depois de março, quem tiver que sair do governo vai sair, os partidos vão se aliar, as convenções vão definir os nomes. Aí sim, a partir de julho do ano que vem, a gente tem o time que vai jogar as eleições. Até lá, é tudo especulação”, concluiu.

Reunião

Na mesma ocasião em que o governador Eduardo Riedel se posicionou sobre a possibilidade de aliança com o Capitão Contar nas eleições de 2026, na manhã desta segunda-feira (1º), durante o evento “Caixa Encantada”, o chefe do executivo confirmou que uma reunião com todos os secretários do Governo de Mato Grosso do Sul irá acontecer no dia 17 de dezembro. O encontro terá como objetivo discutir as ações e prioridades do terceiro ano de seu mandato.