Homem é preso por armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, em Aero Rancho

Morador do Aero Rancho, de 42 anos, foi preso durante a noite desta segunda-feira (1º), em uma ação da Polícia Militar que cumpria um mandado de prisão preventiva em razão do armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

O homem já havia sido alvo de uma investigação, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão de dispositivos eletrônicos, que após perícia técnica, detalharam a existência de material pornográfico infantil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem foi conduzido pela Polícia Militar até a delegacia de plantão e com ele estavam um HD de computador e o celular, apreendidos, que serão futuramente periciados.

Os materiais podem servir para a continuidade da investigação, diante da suspeita de manutenção de armazenamento de pornografia infantil por parte do homem.

Ainda conforme o registro, a investigação foi instaurada e presidida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

O caso foi registrado como adquirir, possuir ou armazenar cena de sexo explícito, ou pornográfica envolvendo criança e adolescente.