Motorista embriagado atinge caminhonete, veículo cai no Rio Paraná e homem morre

Um acidente provocado por um motorista embriagado terminou com a morte de um homem e deixou outras três pessoas feridas na noite de domingo (14), na rodovia MS-444, em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande. A vítima fatal foi identificada como Admar Junio Rosa, de 48 anos, que conduzia uma caminhonete Chevrolet S-10 atingida na traseira por um Chevrolet Celta.

Conforme o boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 21h20, no quilômetro 53 da rodovia. Os dois veículos seguiam no sentido Selvíria–Ilha Solteira (SP) quando o Celta, conduzido por Fábio Braga, bateu na traseira da caminhonete onde estavam três ocupantes.

Com a força do impacto, Admar perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu com a caminhonete no Rio Paraná. O veículo ficou submerso e o motorista acabou preso no interior da cabine. Os outros dois ocupantes, moradores de uma fazenda no Distrito Aporé, em Paranaíba, conseguiram sair da água e foram resgatados.

Equipes de socorro foram mobilizadas e encaminharam as vítimas para um hospital em Ilha Solteira. Admar foi retirado do veículo em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde. Uma mulher de 37 anos sofreu trauma grave no ombro esquerdo e ferimentos no rosto e na boca. Já um homem de 39 anos teve apenas lesões leves.

O motorista do Celta, que viajava sozinho, sofreu fratura na clavícula e cortes no rosto. Exames realizados no hospital confirmaram que ele estava embriagado no momento do acidente. Diante da constatação, ele recebeu voz de prisão e permaneceu sob escolta policial durante o atendimento médico. Após receber alta, será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Selvíria. Ele responderá por homicídio simples com dolo eventual, lesão corporal dolosa e condução de veículo sob efeito de álcool. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas e segue sob investigação.

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