Neste fim de semana em Corumbá acontece a 3º edição da Copa Assomasul

No sábado e domingo, dias 02 e 03 de março acontece em Corumbá será palco da 3ª Copa dos Campeões da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul). O competição é destinada aos servidores municipais do Executivo e Legislativo. O Torneio poderá coroar o grande campeão entre os vencedores das edições anteriores da Copa Assomasul.

A abertura dos jogos será no Estádio Arthur Marinho as 13h30 deste sábado, dia 02. Nesta edição, 10 dos 13 municípios que já levaram o título para casa confirmaram participação, são eles: Antônio João, Bela Vista, Caarapó, Campo Grande, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Jardim, Maracaju, Porto Murtinho e Sidrolândia.

A Copa dos Campeões serve como um aquecimento para a 20ª edição da Copa Assomasul. No ano passado, Corumbá foi sede da quarta fase dessa competição.

