Diplomado Paulo Duarte toma posse na terça-feira como deputado estadual

Apos a recontagem de votos que aconteceu na tarde desta sexta-feira Paulo Duarte (PSB) foi diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul no lugar de Rafael Tavares (PRTB), que teve o mandato cassado no dia 6 de fevereiro. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) considerou, por unanimidade, que o partido de Tavares agiu de “má-fé na formação da chapa proporcional”.

Duarte deverá tomar posse na vaga de Rafael Tavares na sessão de terça-feira em ato que acontecerá antes da sessão ordinária do Legislativo estadual. Em 2006 foi eleito deputado estadual e reeleito em 2010. Em 2012 foi eleito prefeito de Corumbá, cidade onde nasceu. Em 2018, nas últimas eleições ao Legislativo Estadual obteve 17.343 votos, se tornando primeiro suplente do MDB, quando assumiu em 2021 o terceiro mandato a vaga deixada pelo deputado licenciado Eduardo Rocha (MDB).

Desde segunda-feira (26) o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes, determinou a posse imediata de Duarte. A posse de Paulo Duarte altera a composição da Assembleia Legislativa, com o PSB ganhando uma cadeira e o PRTB perdendo uma. Desde a cassação do seu mandato, Tavares não compareceu às sessões presenciais do Legislativo.

