Nesta segunda fumacê percorre sete bairros da Capital

Ação contra o Aedes aegypti ocorre das 16h às 22h e pode ser cancelada em caso de chuva ou vento

Sete bairros de Campo Grande recebem nesta segunda-feira (14) a aplicação de inseticida por meio do fumacê, técnica usada no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O serviço ocorre das 16h às 22h e está sujeito a adiamentos caso haja chuva, ventos fortes ou neblina, que comprometem a dispersão do veneno.

As equipes percorrerão ruas nos bairros Santo Amaro, Amambaí, Vila Taquarussu, Jardim Tijuca, Caiobá, Aero Rancho e Jardim Centenário. Para que o inseticida atinja os locais onde os mosquitos costumam se esconder, moradores devem manter portas e janelas abertas durante a aplicação.

O produto atinge mosquitos adultos, que são as responsáveis pela transmissão das doenças. Outras espécies também podem ser afetadas, por isso a aplicação deve ser feita com cuidado.

Pontos de partida das equipes:

● Santo Amaro – Rua Presidente Artur Bernardes com Rua Fluminense

● Amambaí – Rua dos Pinheiros com Rua Vasconcelos Fernandes

● Vila Taquarussu – Rua São Roque com Rua Turiaçú

● Jardim Tijuca – Rua Alfredo Lisboa com Rua Mona Lisa

● Caiobá – Rua Rosa Ferreira Pedro com Rua Alfredo Gaspar

● Aero Rancho – Rua Laura Ashley com Rua Geraldo Diego

● Jardim Centenário – Rua Granada com Rua Moçambique

