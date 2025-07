Mulher perde R$1,3 mil em golpe de venda falsa de bicicleta em rede social

Anúncio com preço abaixo do mercado enganou moradora de Nova Andradina; caso é investigado pela Polícia Civil



Uma moradora de 42 anos, residente na região central de Nova Andradina, caiu em um golpe ao tentar comprar uma bicicleta anunciada no Facebook. Ela transferiu R$ 1.300 via Pix após negociação com um suposto vendedor, mas só descobriu a fraude depois de entrar em contato com a verdadeira dona do item.

O golpe foi registrado na manhã desta segunda-feira (14), quando a vítima procurou a Delegacia de Polícia da cidade para relatar o caso. Segundo o Jornal da Nova, o anúncio falso oferecia a bicicleta por R$ 1.500, valor consideravelmente abaixo do mercado. Após o pagamento parcial, a compradora descobriu que o preço real do item era de R$ 5.000 e que o anúncio original havia sido feito por outra pessoa.

Até o momento, o autor do golpe não foi identificado. A Polícia Civil investiga o caso.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram