Naviraí terá Dia D de vacinação contra a gripe em todas as unidades de saúde no sábado

Neste sábado, 13 de abril, também acontece o “Dia D” da Campanha de Imunização Contra Influenza. Essa iniciativa visa atender a todos os grupos prioritários, oferecendo vacinação em todas as Unidades de Saúde do município, das 08h às 16h.

Além disso, durante a campanha, também serão realizadas atualizações nas carteiras de vacinação. É importante ressaltar que, para receber a imunização, as pessoas devem levar consigo a Carteira de Vacinação, o CPF ou o Cartão do SUS.

A Campanha de Imunização Contra Influenza é uma ação essencial para proteger a população contra a gripe sazonal, especialmente os grupos considerados de risco. A vacinação será amplamente disponibilizada nas Unidades de Saúde do município, garantindo acesso facilitado a todos aqueles que necessitam da imunização.

Confira a lista de Grupos Prioritários

A estratégia, que é estipulada pelo Ministério da Saúde, tem o objetivo de aumentar a cobertura vacinal da população prioritária. Neste caso, são considerado grupos prioritários:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos;

Trabalhadores da Saúde;

Gestantes e puérperas;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade;

Adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

