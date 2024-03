Abertas as inscrições para o 2º Festival do Churrasco em Naviraí

Acontecem Naviraí, o 2° Festival do Churrasco de Naviraí e as inscrições estão abertas até dia 05 de abril. O festival acontecerá nas dependências do Parque de Exposições Tatsuo Suekane no dia 28 de abril.

O evento visa estimular a culinária local, temperos e matérias primas do município, visando consolidar Naviraí no cenário regional da cultura do churrasco, gerando desta forma fluxo turístico para o município.

Serão disponibilizadas 15 estações coordenadas prioritariamente por comerciantes locais que irão comercializar carnes, produtos cárneos, acompanhamentos, sobremesas e bebidas onde o destaque ficará por conta dos diferentes cortes e modos de preparo. A primeira edição do evento foi sucesso absoluto, surpreendendo positivamente os comerciantes e público que prestigiaram o Festival.

As estações deverão trabalhar exclusivamente com preparações na brasa, das mais variadas formas como: churrasco tradicional, fogo de chão, parrilla argentina, pit smokers americanos, defumadores artesanais, entre outros.

O 2º Festival do Churrasco de Naviraí terá entrada franca e não será cobrada taxa de inscrição dos participantes, pois o intuito é valorizar os produtos e empresas locais, além de incentivar a comunidade a participar de eventos culturais. Os interessados devem fazer as inscrições das 07 às 13 horas na GEDEC – Gerência de Desenvolvimento Econômico, localizada na Avenida Campo Grande, nº 661 – centro.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.