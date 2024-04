Ações de Recadastramento a beneficiários da Tarifa Social acontece em Maracaju; Confira datas

A Prefeitura de Maracaju por meio da Secretaria de Assistência Social vem a público reforçar o informativo do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul que anunciou um recadastramento obrigatório para quem é beneficiário do Programa de Conta de Luz Zero, sendo assim a Secretaria Municipal de Assistência Social de Maracaju por meio dos serviços do CRAS vai auxiliar a população a realizar essa atualização cadastral.

O Programa Energia Social: Conta de Luz Zero tem por finalidade estabelecer o pagamento dos valores mensais devidos a título de consumo de energia elétrica pelas famílias de baixa renda, residentes no Estado de Mato Grosso do Sul, cujos imóveis (unidades consumidoras) sejam utilizados exclusivamente para fins residenciais.

Todos os inscritos neste programa têm até do dia 10 de maio de 2024 para entrar no site disponibilizado pela Energisa e realizar esse recadastramento obrigatório, pessoas que tiverem dificuldade neste processo de recadastramento devem comparecer nestas ações para receber o devido atendimento, e tenha seu cadastro atualizado.

Segue o local e a data que as ações de recadastramento deverão acontecer:

Confira a Programação da ação:

• 13/04 (sábado)- Das 7h às 14h – CRAS (Rua Circular n.º 511 – Vila Margarida);

• 20/04 (sábado) – Das 7h às 14h – Escola Municipal Cecilia de Castro Minervini – Bairro Geazone;

• 22/04 (segunda) – Das 8h às 15h – Vista Alegre (Salão do Conviver) ;

Obs. Apresentar os documentos de todos os familiares que moram na mesma casa:

• CPF e RG

• Certidão de Nascimento

• Certidão de Casamento (Se Tiver)

• Conta De Energia do Último Mês

• Folha Resumo do Cadastro Único (Pegar no CRAS)

• Laudo Médico (Se for Eletro dependente)

• Declaração De Imposto De Renda (Se for Declarante)

• Todos Os Documentos Originais, não são necessários levar cópias.

Mais informações no CRAS 67 98467-0470

Leia Mais