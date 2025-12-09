Quatro pessoas são presas por operação integrada contra o tráfico em Cassilândia

Drogas, quantias em dinheiros e itens ilícitos foram apreendidos com os capturados; A operação continua em andamento

Na manhã desta terça-feira (9), quatro pessoas foram presas em flagrante durante uma operação integrada para desarticular redes de tráfico de drogas em em Cassilândia-MS. Os capturados são duas mulheres, de 57 e 39 anos juntamente com outros dois homens, de 28 e 26 anos.

As equipes da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, PM (Polícia Militar) e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) saíram por volta das 5h para dar cumprimento a diveersos mandados de busca e apreensão, que resultaram, até o momento, em quatro prisões em flagrante.

A mulher de 57 anos, foi presa pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em razão da apreensão de um revólver calibre .38, munições do mesmo calibre, grande quantia em dinheiro, bem como porção de substância entorpecente do tipo pasta base de cocaína, além de diversos objetos relacionados à atividade ilícita

Já a mulher de 39 anos foi presa pelo crime de tráfico de drogas, após a localização de porção de maconha, balanças de precisão, aparelhos celulares, caderno de anotações e outros apetrechos comumente utilizados na mercadoria ilícita

O homem de 28 anos, também foi preso pelos crimes de tráfico de drogas, além de posse de arma de fogo de uso restrito, após a apreensão de um revólver calibre .38 com numeração suprimida, munições, balança de precisão, dinheiro fracionado e outros elementos indicativos da atividade de tráfico.

O outro homem de 26 anos, foi preso por tráfico de entorpecentes após apreensão de porção de substância entorpecente do tipo maconha, totalizando aproximadamente 85 g, além de dinheiro em espécie e aparelhos celulares, circunstâncias que evidenciaram a prática da mercadoria ilícita.

Segundo a Polícia Civil, a ofensiva é resultado de uma investigação conduzida pela SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Cassilândia, que reuniu elementos suficientes para embasar pedidos de mandados de busca e apreensão.

As ordens foram autorizadas pelo Ministério Público e validadas pelo Juízo das Garantias da Comarca de Três Lagoas (MS). O planejamento mobilizou efetivos de Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Chapadão do Sul, Costa Rica e Três Lagoas.

No total, cerca de 40 policiais civis, 16 policiais militares e 2 policiais rodoviários federais atuam na operação, distribuídos em sete viaturas da Polícia Civil, três da Polícia Militar e uma da PRF, que também empregou um cão farejador nas buscas.

O balanço parcial aponta as quatro prisões em flagrante, todas vinculadas ao tráfico de drogas e à posse irregular de armas de fogo.

