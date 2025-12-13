Entre fé, emoção e encontros, Natal na Praça reúne mais de 4 mil pessoas

Nem o tempo chuvoso afastou o público que tomou conta da Praça Ary Coelho na noite de sexta-feira (12) para viver uma experiência marcada por fé, música e convivência familiar. Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), 4,6 mil pessoas acompanharam a programação especial do Natal dos Sonhos 2025, que teve como ponto alto o show nacional da cantora Ana Paula Valadão, líder do ministério Diante do Trono, que subiu ao palco ao lado do filho, Isaque Valadão.

O palco montado na Rua 14 de Junho, ao lado da Praça Ary Coelho, transformou o coração de Campo Grande em um grande espaço de encontro intergeracional, reunindo famílias inteiras, jovens, crianças e idosos em uma noite descrita por muitos como inesquecível. Fogos de artifícios, luzes, decoração natalina, apresentações culturais e a atmosfera de celebração deram o tom de uma festa pensada para acolher todos os públicos.

Entre os presentes que acompanharam todo o espetáculo está Adriana Aparecida da Costa Silva, 52 anos, moradora do Guanandi II, que levou a filha Glaycan Franciele, de 33 anos, pessoa com deficiência e fã da cantora Ana Paula Valadão.

“Ela escuta as músicas dela todos os dias. Trazer minha filha para viver esse momento é muito especial. Eu gostei demais dessa mudança, de trazer o Natal para o Centro. Ficou diferente, mais acessível, trouxe outro tipo de público. Eu amei”, contou.

Do Jardim Carioca, Jaqueline Cunha Silva, 40 anos, participou acompanhada dos filhos, de 20 e 10 anos. Fã de Ana Paula Valadão há mais de duas décadas, ela destacou o significado das canções.

“Os louvores são palavra cantada, é Bíblia pura. É algo que vem do alto. Não é só música, é uma mensagem que toca a família inteira”, afirmou.

Já para a filha de Jaqueline, a estudante Rafaela, de 20 anos reforçou o caráter geracional do evento.

“A Ana Paula faz parte da história de quem cresceu no meio cristão, desde as músicas infantis até hoje”.

A estudante também aprovou a iniciatia da prefeitura em realizar o Natal, no centro de Campo Grande. “Trazer isso para o Centro facilita muito o acesso da população. É lindo ver famílias inteiras reunidas aqui”, pontuou.

Morador da região central, o professor Eduardo Cantelo também fez questão de participar da programação acompanhado dos filhos Rafael, de 5 anos, e Nicholas, de 11 anos. Para ele, o evento representa uma oportunidade de unir fé, cultura e convivência familiar em um espaço público.

“Eu já conheço as músicas há bastante tempo da Ana Paula, mesmo não acompanhando os shows ao vivo. São canções muito presentes nas igrejas. Morar no Centro facilita participar, e trazer meus filhos para viver esse momento juntos é algo muito significativo para a nossa família”, destacou.

“Não é só um show, é um encontro”

Entusiasmada, a cantora Ana Paula Valadão destacou a experiência de cantar em plena praça pública. “Estar na praça da cidade é algo muito especial. Cada vez é como se fosse a primeira, porque Deus faz coisas novas. Isso aqui não é só um show, é um encontro. Um encontro com Deus, com a família, com valores que começam desde as crianças”.

A cantora ainda elogiou a iniciativa da Prefeitura ao promover um Natal voltado às famílias. “Estou apaixonada. A praça está linda, cheia de crianças, música, cultura. Ver mães e filhos cantando juntos inspira e fortalece. Que Campo Grande seja abençoada e que as famílias encontrem aqui um lugar de volta para casa”.

Ao lado da mãe no palco, Isaque Valadão falou sobre a conexão com os jovens e a nova geração.

“Existe um clamor dos jovens por sentido, por propósito. A igreja, a fé, são lugares de encontro, de apoio, de comunidade. É um privilégio estar aqui e ver pessoas de todas as idades reunidas”, destacou.

Natal que une cultura, fé e políticas públicas

A programação do Natal na Praça Ary Coelho, que acontece diariamente das 17h às 22h, integra a proposta do Natal dos Sonhos 2025, reunindo lazer, cultura e ações públicas no Centro da Capital. O espaço conta com Casa do Papai Noel, Presépio, Árvore de Natal iluminada, Espaço Kids, praça de alimentação e apresentações culturais, além de ações integradas como os sorteios habitacionais da EMHA.

O evento segue aberto até o dia 31 de dezembro, consolidando a Praça Ary Coelho como um dos principais pontos de visitação e convivência neste período natalino.

Em uma noite marcada por chuva, vozes e emoção visível no rosto do público, Campo Grande viveu mais do que um espetáculo musical: viveu um momento de união, esperança e celebração no coração da cidade.

