Nas Moreninhas, Faculdade Insted leva atendimentos gratuitos para a população durante Ação Cidadania #TodosPorElas

Neste sábado (19), Instituição contribuirá com serviços na área da Odontologia, Psicologia, Estética e Pedagogia

A Faculdade Insted estará presente na Ação Cidadania #TodosPorElas, que acontece no dia 19 de julho (sábado), das 8h às 17h, no Parque Jacques da Luz, no bairro Moreninhas, em Campo Grande (MS). A iniciativa, promovida com o objetivo de fortalecer o combate ao feminicídio e ampliar o acesso a serviços essenciais, contará com diversos atendimentos gratuitos para a população. A Instituição contribuirá com ações nas áreas de Estética, Odontologia, Psicologia e Pedagogia.

Na Estética, haverá atendimentos gratuitos de maquiagem, proporcionando cuidado, autoestima e bem-estar para quem passar pelo evento. Já o curso de Odontologia promoverá orientações sobre a importância da saúde bucal, com dicas práticas de escovação e prevenção de doenças. Além disso, o curso de Pedagogia garantirá um espaço lúdico com brincadeiras e atividades educativas para as crianças, permitindo que as famílias aproveitem o evento com mais tranquilidade. Já os acadêmicos de Psicologia, supervisionados por professores, levarão atendimentos psicológicos e orientações sobre cuidado com a saúde mental.

Além da participação da Faculdade Insted, a Ação Cidadania oferecerá uma série de outros serviços gratuitos, como atendimentos de saúde, assistência jurídica e social, emissão de documentos, vagas de emprego, cursos, oficinas, atividades culturais e recreação. Ao todo, o evento terá mais de 300 serviços gratuitos voltados especialmente às mulheres em situação de violência.

Com o tema #TodosPorElas – Pelo fim do feminicídio, a ação busca promover cidadania, inclusão e conscientização, reunindo diversas instituições em um esforço conjunto para construir um Mato Grosso do Sul mais justo, seguro e humano.

